陳永陸專訪｜恒指明年見31000，25000為選擇性吸納良機（有片）

12/12/2025

　　美國聯儲局三連減息及重啟擴表，港股仍似疲態未改，及至周五（12日）始由滙控(00005)及內險股帶動下顯著反彈。2026年有無希望食「大茶飯」？資深獨立股評人、人稱「陸叔」的陳永陸接受專訪時就稱，恒指明年上看31000點，並指「每次見25000點或以下水平」，都是選擇性吸納的好機會。

 

現為「牛二」中期，最早後年見「牛三」

 

　　陸叔解釋，先從「十年理論」看，2007年10月時，港股曾創下31958點高位，之後2018年1月再刷新33484點歷史新高。他形容，若非特朗普在第一次任期時發動關稅戰，港股勢必再上，雖然當時16倍市盈率，但中國經濟增長強勁、樓市繁榮、地位提升的背景下，並不算貴。

 

　　此後，經歷2020年新冠疫情爆發、2021年科技股熱潮爆破，港股一路調整到2024年始進入「牛一」，2025年進入「牛二」（現仍為牛二中期），相信「牛三」將最早於2027年出現，屆時將以恒指升破歷史高位為標誌。

 

陳永陸專訪｜恒指明年見31000，25000為選擇性吸納良機（有片）

港股2025年進入「牛二」，相信「牛三」將最早於2027年出現。(Shutterstock)

 

政策顯效利企業復甦，股息率利看高一線

 

　　那麼何解2026年可上看31000點？他認為，一是中國經濟明年將開始緩慢回升，政策顯效令企業盈利現復甦跡象；二是現時港股平均市盈率12.5倍，較10年均值高約1個百分點，明年有望升至12.5倍以上甚至13倍；三是市帳率有機會上升，例如內銀股PB從目前0.5倍至0.6倍升到0.8倍至1倍，從而提升估值。

 

　　此外，當時2007年恒指30000點以上時，雖然市盈率高至16倍至17倍，但股息率只有2厘至3厘，遠低於低於債息的5%至6%。現時大藍籌股息率高於4厘的比比皆是，相較債息的「淨值」相當吸引，有助港股看高一線。

 

　　立即去片：https://youtu.be/qvTgk6_ArjY

 

 

