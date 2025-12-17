陳永陸專訪｜2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（有片）

2025年，科技、醫藥、銀行、新消費、貴金屬、高息股等板塊輪番炒上，有的升過跌過無力翻身，有的長升長有。2026年又會如何？資深獨立股評人、人稱「陸叔」的陳永陸接受專訪時就稱，自己過往幾年的「鎮山之寶」必屬收息股，首選是中移動(00941)，今年轉為一半高息、一半科技，至於明年則首選內險股及券商股。

陸叔現時的「鎮山之寶」一半是高息股，一半是科技股。

三大因素加持華泰證券

他表示，內地金融政策近年發展迅猛，金融三個板塊都看好，尤其內險板塊；當中他較青睞平保(02318)、中人壽(02628)，惟手中已有的財險(02328)會繼續持有但不會加倉。此外，內銀股取國有商業銀行，事實上，農行(01288)曾短短一個月升近20%，且好多內銀股都有5厘息。至於第三個板塊則是另類金融股——券商股。

內險板塊當中，陸叔較青睞平保及中人壽。(Shutterstock)

陸叔解釋，首先，香港的新股熱潮，背後保薦商多有中金(03908)、華泰(06886)等身影，相比中金專注投行業務，華泰廣泛涉足上市保薦、二級市場、跨境業務等，意味業務體量值得憧憬；其次，是國家加強對券商做大做強的政策支持，例如國泰君安、海通國際的合併，未來料陸續有來；第三則是融資融券業務規模持續擴大，例如A股兩融餘額最新已突破2.51萬億元人民幣。

華泰涉足上市保薦、二級市場、跨境業務等，業績值得看好。(Shutterstock)

渣打阿里或勝滙控騰訊

作為滙控(00005)的長期股東，儘管認為其派息紀錄良好，有望明年3月完成私有化恒生(00011)，並重啟回購，保持息率在6厘以上，但陸叔並不主張加大力度增持，特別是手上無貨一族，寧吼內地金融股；而渣打(02888)息率雖不及滙控，但受益於一帶一路業務，相信未來會愈來愈好。

此外，就阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)兩隻重磅股，陸叔預計阿里會「走得快些」，因始終在AI投資的速度和規模都超過騰訊，「長遠來說在AI時代會很重要」，而騰訊則較依賴遊戲、廣告等收入。

阿里巴巴在AI投資的速度和規模都超過騰訊 (AP)

他續指，未來AI加機械人的組合亦將具無限潛力，除了用於國防、工業，亦將大量用於服務業，惟現時未見兩者深度結合，且機械人公司的規模暫時都較小，倘若未來有相關巨頭公司在港上市，「一定要買」。

