定期存款 | 一周定存合集，富融推港元定存優惠兩周年息高達25厘，建行亞洲3個月5.88厘

美聯儲局本周決定減息，本地銀行港元定存仍維持較高年息以吸納更多資金，富融銀行延長「快閃星期一新客戶」活動推廣，新客戶在2026年2月8日前，輸入邀請碼「Flash2026」開立戶口並存入新資金5萬元，即可享Flash Monday中「新客專屬」的年利率25厘的14天定期存款，每位客戶限搶一份。

建行亞洲一個月高達12厘，三個月5.88厘

建行亞洲一個月及三個月港元定存分別維持12厘及5.88厘，全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元（需完成開立證券戶口）開立定存，享一次性1個月12厘或3個月5.88厘，優惠期至2026年1月2日。

交銀香港一個月加至2.3厘，大新3個月2.8厘

交銀香港上調1個月港元定存年息0.3厘至2.3厘，起存額為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」，通達私人財富／通達理財/交銀理財個人客戶，透過電子渠道辦理。

大新上調3個月港元定存年息0.1厘至2.8厘，起存額為20萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

