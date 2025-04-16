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傳中國要航企停收波音飛機兼人幣走弱，惟航空股營運數據對辦照升可以點部署？

16/04/2025

　　內地航空公司公布3月營運數據，國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)載客量及客運運力投入都錄得按年單位數升幅，雖然據報因應中美關稅戰升級，中國要求航空公司暫停接收波音飛機，加上人民幣繼續走弱，但三大航空股今日(16日)仍能逆市造好，均升近1%。摩通認為在中美貿易戰下，航空公司將面臨重大挑戰，故下調三大航空股評級，惟高盛指其受惠油價下跌籲買入。隨著五一黃金周將至，三大航空股股價或可進一步上升，應如何部署？

 

傳中國要航企停收波音飛機兼人幣走弱，航空股營運數據對辦照升可以點部署？

（Shutterstock）

 

國航3月載客量按年升0.5%　東航升6.58%南航升1.86%

 

　　國航3月乘客人數1242.9萬人次，按年升0.5%，按月跌1.1%，首季乘客人數3811.5萬人次，升1.1%，而3月貨郵量12.3萬噸，按年增加3.9%，按月升30.4%，首季貨郵量34.8萬噸，按年增加2.9%。集團3月客運運力投入按年升0.4%，旅客周轉量升2%，平均客座率79.7%，升1.2個百分點。貨運運力投入則升1.3%，貨郵周轉量升10.7%。貨運載運率38%，升3.2個百分點。

 

　　東航3月載客約1171.6萬人次，按年升6.58%，按月跌2.77%，首季載客約3645萬人次，按年升6.53%，而3月貨郵量8839萬公斤，按年升3.4%，首季貨郵量2.6億公斤，升0.74%。集團3月客運運力投入按年升6.68%，旅客周轉量升10.51%；客座率為84.16%，升2.92個百分點，而貨郵周轉量升11.1%。

 

　　南航3月載客約1325.9萬人次，按年升1.86%，按月跌4.22%，而首季載客4194.8萬人次，升3.63%。3月貨郵量15.9萬噸，按年升3.29%，按月升24.6%，而首季貨郵量44.9萬噸，升3.51%。集團3月客運運力投入按年升3.07%，旅客周轉量升6.08%，客座率為84.74%，升2.4個百分點，而貨運運力投入升2.82%，貨郵周轉量升5.45%；貨郵載運率為54.56%，升1.36個百分點。

 

關稅戰升級　傳中國要求航空公司暫停交付波音

 

　　據《彭博》消息，中美關稅戰升級後，中國據悉已要求境內航空公司暫停接收等待交付的波音飛機。知情人士表示，官方還要求航司停止從美國公司購買飛機相關零組件和設備。報道指，由於中美互相徵收高額關稅，對中國企業而言，接收波音飛機或者購買美國進口零組件和設備的花費將大幅上升，其成本可能令航司難以承受。知情人士並稱，針對目前租賃波音飛機運營的境內航司可能面臨的額外關稅負擔，有關部門正在研究給予支持方案。


　　根據Aviation Flights Group數據，約有10架波音737 Max客機準備加入中國航空、南方航空和廈門航空的機隊。另有知情人士表示，這其中可能有部分飛機已經在對等關稅宣布前就完成了紙上交割和支付，或按照個案處理，允許進入中國。

 

摩通：貿易戰下航空業面臨挑戰　下調國航南航東航評級

 

　　摩通發表研報指，在中美全面貿易戰下，香港及中國航空公司將面臨重大挑戰，儘管部分負面影響將被低油價抵銷。該行下調國航、南航及東航評級，同時調低春秋航空(滬:601021)及國泰航空(00293)盈利預測。其中國航及南航評級均由「增持」降至「減持」 ，目標價分別由5.9元及4.6元降至3.8元及2.4元；東航評級則由「增持」降至「中性」 ，目標價由3元降至2.3元。出現相關調整因素包括︰中國對美國進口商品加徵125%關稅導致維修及新機交付成本上升，尤其影響現有波音機隊及延遲波音新機交付。料國航及南航受創最深，因其機隊中波音佔比較高；美國對中國進口加徵145%關稅及取消「最低限度」免稅規則，跨境電商貨運業務受衝擊，國泰及南航因貨運收入佔比較高受影響最大；中國發布赴美旅遊風險警示或壓抑出行需求，國航受直接影響較大，國泰則因中轉需求受間接衝擊。


　　摩通又指，美國對波音飛機加徵125%關稅加重中資航司財務壓力，推升維修及新機成本，迫使國航、東航、南航重新審視機隊策略。加劇既有挑戰如國內競爭激烈、國際航線需求疲軟及匯率貶值，可能導致營運成本上升及盈利能力下降。同時，全球供應鏈中斷更令情況複雜化，影響航機零件供應與成本。取消「最低限度」規則後，來自中港價值800美元以下包裹將被課徵120%關稅或100美元定額費，衝擊跨境電商及中資航司利潤豐厚的貨運業務，國泰與南航受創最深。

 

高盛：內地三大航空股受惠油價下跌　維持買入評級

 

　　惟高盛認為，中國航空公司可能受益於飛機交付緩慢導致的供應短缺，以及油價下跌。市場對需求增長表示擔憂，原因包括關稅上調導致的宏觀經濟疲軟，以及比預期更快的機隊引進計劃，但相信中國的航空旅行需求相對具有韌性，因為大多數為休閒需求，且2008至2009年的經驗顯示，航空需求的年複合增長率達到12%，與2005至2007年的15%相比基本保持穩定。


　　另高盛指，三大航空公司管理層均表示，其當前機隊計劃基於現有合同，但考慮到交付延遲和租賃合同續簽的不確定性，實際新增飛機數量可能低於預期。因此，仍預測2025至2027年各年淨需求增長分別為4.2、2.1和1.7個百分點，並預計票價將呈現連續改善。另一方面，航空公司盈利對油價下跌較為敏感，可能會將部分節省的燃料成本與客戶分享，以吸引更多乘客。


　　高盛維持淨需求預測不變，同時考慮到通過與客戶分享部分節省的燃料成本導致票價降低，以及油價假設的下調，將內地三大航空股2025至2027年的淨利測預測調整，由降5%至升2%不等，並根據更新的股本回報率預測，調整了目標市帳率。總體而言，維持三大航空股「買入」評級，國航及南航目標價分別維持6.7元及4.4元不變，東航目標價由3.4元升至3.5元。

 

人幣中間價貶37點創逾19個月低　料短期延續區間震盪

 

傳中國要航企停收波音飛機兼人幣走弱，惟航空股營運數據對辦照升可以點部署？

（資料圖片）

 

　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2133，較上個交易日跌37點子，創2023年9月11日以來逾19個月新低，和市場預測偏離擴至近1150點。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開54點子，報7.3200。隔夜美元小幅反彈，人民幣中間價順勢小幅回落，監管層延續有保有放思路，略微釋放貶值壓力又不拘泥於某個關鍵點位。人民幣中間價的訊號作用仍十分明確，這也意味著短期人民幣將延續區間震盪。


　　美國財政部長貝森特周二(15日)在接受《雅虎財經》採訪稱，不存在中國利用其美債儲備給美國經濟帶來痛苦的潛在風險。美國一旦發現有外國把美債武器化，藉此得到政治利益，美國財政部將有足夠的工具應對，包括回購美國國債，但目前看不到美債武器化跡象，也見不到中國有拋售美債的行動。貝森特認為，中國拋售美債並不符合中方利益，因為這對中國也會構成很大損失。同時，人民幣匯價持續偏軟，這使中國更加沒有理由拋售美債。

 

黃德几：憧憬五一黃金周短線或再彈　可候低吸以20天線為目標

 

傳中國要航企停收波音飛機兼人幣走弱，惟航空股營運數據對辦照升可以點部署？

（黃德几facebook截圖）

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几指，波音最近出了些問題，其航空安全問題備受詬病，波音行政總裁最近也在美國國會被議員質詢，指其人工一年增加五成，但各項工作都做不好，相信對公司聲譽有些影響。雖然有消息指中國要求航空公司暫停接收或訂購波音飛機，但美國正向中國徵收一個不合常理的關稅，其實關稅加至100%以上等於落閘沒生意做，再加上去也沒意思，故中國也不再理會，面對如此重稅當然不會再買美國產品包括飛機，雖然基於安全理由，有些零件仍要從美國採購，但以全球客機整體訂單來看，空中巴士近期做得較好，加上已有國產大飛機，縱使在中美博弈下無可否認可能會增加航空公司部分零件成本，但大家會看重其營運前景多於零件成本，而過去3月份整體載客量及載貨量都有溫和增長，貨運載運率亦見持續上升趨勢。

 

　　黃德几續指，未來隨著國產大飛機增加，採購飛機成本可能下降，再加上內地個人遊，尤其五一黃金周快到，不排除會有些憧憬，同程旅行(00780)今日股價都已有些反應，航空股疊加營運數據有些利好，故今日也全線上升。雖然三大航空股之前亦要跟大市有一定回落，但走勢已見好轉，短線有機會進一步反彈，惟升到20天線應已差不多，操作上可候低吸納，均以20天線作短線目標。

 

　　另黃德几指，關稅壁壘等國外不明朗因素對很多行業影響較大，但對於中資航空公司，無論用人民幣以至未來採購飛機，負面影響都較小，雖然基於它們仍未有很高穩定性的盈利能力，相較資產淨值亦有明顯溢價，不算特別吸引，但在五一這段時間或可借勢上到20天線。至於人民幣匯價只屬其中一個影響航空股的因素，只有些少負面影響，對內銀、內險及內房股也應如此看，始終要看整體行業其他因素，不要單看人民幣。而航空股過去一段時間表現也不算很標青，只是有較好抗跌力。

 

　　中資航空股今日造好，國航升0.87%收報4.66元，南航升0.92%報3.31元，東航升0.84%報2.4元。國泰則跌0.68%報8.73元。

 

傳中國要航企停收波音飛機兼人幣走弱，航空股營運數據對辦照升可以點部署？

 

傳中國要航企停收波音飛機兼人幣走弱，航空股營運數據對辦照升可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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