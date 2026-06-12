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AH股新聞

12/06/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)5353.36
源杰科技(688498)4778.54
中微公司(688012)3828.54
瀾起科技(688008)3741.67
生益科技(600183)3317.72
紫金礦業(601899)2820.91
佰維存儲(688525)2666.82
海光信息(688041)2640.14
拓荊科技(688072)2521.63
亨通光電(600487)2264.63
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)11886.30
寧德時代(300750)7345.33
新易盛(300502)4896.74
世紀華通(002602)2917.08
江波龍(301308)2850.82
北方華創(002371)2745.15
東山精密(002384)2700.95
陽光電源(300274)2627.39
德明利(001309)2379.91
長川科技(300604)2272.39

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》

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