【ＡＩ】騰訊雲：下調MiniMax-M3與Hy-MT2-Pro模型價格

據騰訊雲公告，大模型服務平台TokenHub將於北京時間2026年6月15日起下調MiniMax-M3模型價格，推理輸入、推理輸出及緩存命中費用均下調50%。



此外，大模型服務平台TokenHub將於北京時間2026年6月12日起下調Hy-MT2-Pro模型價格，輸入價格下調66.67%、輸出價格下調55.56%。

《經濟通通訊社12日專訊》