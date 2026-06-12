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12/06/2026 17:44

【ＡＩ】騰訊雲：下調MiniMax-M3與Hy-MT2-Pro模型價格

　　據騰訊雲公告，大模型服務平台TokenHub將於北京時間2026年6月15日起下調MiniMax-M3模型價格，推理輸入、推理輸出及緩存命中費用均下調50%。

　　此外，大模型服務平台TokenHub將於北京時間2026年6月12日起下調Hy-MT2-Pro模型價格，輸入價格下調66.67%、輸出價格下調55.56%。
《經濟通通訊社12日專訊》

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