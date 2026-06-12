《神州金融》人行發布《大額存單管理辦法》徵詢意見：個人投資人認購門檻降至20萬元

中國人民銀行今日發布《大額存單管理辦法》徵求意見稿公開徵意見。《辦法》共24條，其中提到，將個人投資人認購大額存單起點金額降至不低於20萬元（人民幣．下同）。根據大額存單的提前支取、贖回和轉讓實際需要，明確第三方平台和銀行自有渠道均可開展大額存單的轉讓、提前支取和贖回。明確重大事件發生後，發行人應及時在本機構官方網站和信息披露平台進行信息披露。



根據人行2015年公布的《大額存單管理暫行辦法》，個人投資人認購大額存單起點金額為不低於30萬元，但自2016年6月6日起降至不低於20萬元，理由是「推進大額存單業務發展，拓寬個人金融資產投資渠道，增強商業銀行主動負債能力」。此次《大額存單管理辦法》是根據2016年的修改來確認相關門檻。



此外，《辦法》增加存款類金融機構債券回購利率或其他人行認可的利率作為浮動利率存單的參考計息基準，豐富大額存單定價參考指標，同時明確，大額存單各相關業務環節的定價應符合人行發布的計結息規則，並納入自律管理，又明確同業拆借中心、銀行間市場清算所每月匯總業務情況並報送人行的職責。

《經濟通通訊社12日專訊》