  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

12/06/2026 18:01

《神州金融》人行發布《大額存單管理辦法》徵詢意見：個人投資人認購門檻降至20萬元

　　中國人民銀行今日發布《大額存單管理辦法》徵求意見稿公開徵意見。《辦法》共24條，其中提到，將個人投資人認購大額存單起點金額降至不低於20萬元（人民幣．下同）。根據大額存單的提前支取、贖回和轉讓實際需要，明確第三方平台和銀行自有渠道均可開展大額存單的轉讓、提前支取和贖回。明確重大事件發生後，發行人應及時在本機構官方網站和信息披露平台進行信息披露。

　　根據人行2015年公布的《大額存單管理暫行辦法》，個人投資人認購大額存單起點金額為不低於30萬元，但自2016年6月6日起降至不低於20萬元，理由是「推進大額存單業務發展，拓寬個人金融資產投資渠道，增強商業銀行主動負債能力」。此次《大額存單管理辦法》是根據2016年的修改來確認相關門檻。

　　此外，《辦法》增加存款類金融機構債券回購利率或其他人行認可的利率作為浮動利率存單的參考計息基準，豐富大額存單定價參考指標，同時明確，大額存單各相關業務環節的定價應符合人行發布的計結息規則，並納入自律管理，又明確同業拆借中心、銀行間市場清算所每月匯總業務情況並報送人行的職責。
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票

上一篇新聞︰12/06/2026 18:15  《中國監管》市監總局規範廣告引證內容，不得用「最高級」「最佳」等用語

下一篇新聞︰12/06/2026 17:44  【ＡＩ】騰訊雲：下調MiniMax-M3與Hy-MT2-Pro模型價格

其他
More

12/06/2026 18:17  《中國房產》建發35億競得深圳前海宅地，樓面價創全市第二高

12/06/2026 17:39  《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否...

12/06/2026 10:53

中東戰火

中國經濟領跑，為何A股市值不及美

12/06/2026 09:56

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區