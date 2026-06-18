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18/06/2026 17:02

《中國要聞》嬰幼兒紙尿褲檢出毒性物質甲酰胺，3家涉事品牌否認

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 嬰幼兒紙尿褲檢出甲酰胺，涉好奇、碧芭寶貝、Babycare
▷ 涉事品牌否認，稱產品符合國家標準並申請複檢
▷ 甲酰胺列生殖毒性物質，化妝品禁用

　　內媒《經濟參考報》報道，有消費者反映，使用部分品牌嬰幼兒紙尿褲後，嬰幼兒出現反覆紅臀乃至皮膚破潰，停用後症狀明顯緩解。

　　經專業檢測機構對市場上部分品牌嬰幼兒紙尿褲開展抽樣檢測發現，在「好奇」「碧芭寶貝(bibabebe)」「Babycare」等多個品牌的嬰幼兒紙尿褲中，檢出毒性物質甲酰胺。醫學檢測機構也在部分嬰幼兒血液、尿液中檢出該物質。此外，上述媒體記者穿戴一款嬰兒紙尿褲一夜後，血液中甲酰胺濃度也飆升近一倍。

　　據了解，甲酰胺被定為生殖毒性物質，在化妝品目錄中明令禁用，長期蓄積可能影響生殖系統，同時造成慢性肝腎損傷。

*多家品牌：產品符合國家標準，擬委託第三方複檢*

　　碧芭寶貝運營團隊今日上午發聲明稱，公司所有嬰幼兒紙尿褲均嚴格遵循國家母嬰用品相關生產標準，出廠前經過多重合規檢測。報道抽樣檢測樣本來源、檢測環境、檢測流程尚未與我司完成核驗，暫無法判定樣本真實性與代表性，公司已主動聯繫涉事檢測機構，同步申請第三方權威複檢。

　　Babycare今日午間聲明，公司在售紙尿褲產品，均嚴格遵循現行國家標準。截至目前，公司未收到任何市場監管部門關於抽檢不合格的正式通知或反饋。前期公司已主動依據歐盟REACH法規中的SVHC（高關注物質）要求，對紙尿褲進行檢測，甲酰胺項目檢測結果均為「未檢出」。公司已主動聯繫相關媒體，希望對方提供樣品來源、檢測方法及依據，以便進一步核實。同時，公司已委託多家第三方權威檢測機構，對全系列紙尿褲開展獨立抽檢，並全程進行公證。

　　好奇品牌亦稱，經權威第三方機構檢測，好奇品牌紙尿褲未檢出「甲酰胺」成分，各項指標符合嬰兒紙尿褲相關國家標準。
《經濟通通訊社18日專訊》

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