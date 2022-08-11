【ＦＯＣＵＳ】半杯水，是看空還是看滿？在拜登眼中，「７月通脹為零（Ｊｕｌｙ＇ｓ

０％ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ）」；在共和黨眼中，「物價續以創紀錄速度上衝（Ｐｒｉｃｅｓ

ｋｅｅｐ ｓｋｙｒｏｃｋｅｔｉｎｇ ｕｐｗａｒｄ ａｔ ｈｉｓｔｏｒｉｃ

ｒａｔｅｓ）」。單看標題數字，美國７月ＣＰＩ按年升８﹒５％（預期：８﹒７％），雖低過

６月的９﹒１％及５月的８﹒６％，但實際仍是１９８１年１２月以來第三高水平，且食品價格

繼續上行。



＊汽油價格急跌，或因釋放戰略儲備＊



美聯儲９月加息７５點還是５０點？線索在７月ＣＰＩ數據公布後愈顯撲朔迷離；但跟３月

ＣＰＩ加速至８﹒５％後，美股拾級而下相比，隔夜市場面對同樣的８﹒５％卻集體狂歡，納指

更正式回歸技術性牛市。

４０年一遇高通脹是否已見頂？不計四捨五入，ＣＰＩ按月轉向跌０﹒０２％，赫然閃爍通

縮信號；核心ＣＰＩ按月僅升０﹒３％，為２０２１年９月以來最低水平。難怪數據甫一公布，

貨幣市場對９月加息７５點的押注，從前一日的近七成（６８％）驟降至只略超四成（４３％）

，美元指數急挫逾１％。

令７月ＣＰＩ標題數字超預期降溫的最大功臣，當屬汽油（按月跌７﹒７％），全美均價最

新觸及４﹒０１美元，較６月的５美元以上回落２０％。不過，共和黨就質疑此是拜登每日釋放

近９０萬桶戰略石油儲備（ＳＰＲ）壓價的把戲，參議員Ｔｅｄ Ｃｒｕｚ更指摘其令ＳＰＲ降

至１９８５年以來最低水平（４﹒６４億桶）。



＊食品租金服務續漲，通脹韌性未減＊



同樣被共和黨緊咬不放的，是１９７９年以來最嚴重的食品通脹，７月ＣＰＩ數據顯示，食

品價格按年漲１０﹒９％，其中雞蛋、黃油、麵粉、餐肉、麥片分別升３８％、２６％、２３％

、１８％、１６％。按月計，食品價格升１﹒１％，為連續第７個月達０﹒９％或以上。

此外，跟二手車、機票、酒店等「行」的價格按月走跌相反，「住」的成本仍居高不下，佔

ＣＰＩ三分一權重的租金，７月按月漲０﹒７％，按年漲５﹒８％為１９８６年以來最快，但相

比全美實際平均租金按年升逾１２％，仍顯低估。而鑒於約３４％的美國家庭為租房者，換言之

，其感受的通脹壓力恐有增無減。加上各項醫療、娛樂等服務價格亦繼續走升，即使ＣＰＩ真的

於６月９﹒１％見頂，核心ＣＰＩ卻恐仍未到達峰值。

回想聯儲主席鮑威爾６月誓言，「強烈專注於（ａｃｕｔｅｌｙ ｆｏｃｕｓｅｄ）讓通脹

回到我們２％的目標水平」，而明年將擁有投票權的明尼阿波利斯聯儲行長Ｎｅｅｌ

Ｋａｓｈｋａｒｉ周三（１０日）稱，「明年初降息不切實際」，股市是否高興得太早？

