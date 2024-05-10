百度公關部負責人副總裁璩靜離職，發惹火短視頻引發輿論爭議

《經濟通通訊社１０日專訊》據內地多個媒體報道，曾發布短視頻在全網惹爭議的百度集團

（０９８８８）公眾溝通部負責人、百度副總裁璩靜已經離職，目前百度內部系統亦顯示璩靜為

離職狀態。對此，百度暫未有官方回應。

５月初，璩靜在抖音上開設了個人短視頻帳號，並以「百度副總裁、公關一號位、華為前公

關副總裁」的標籤發布了四段分享職場經歷的短視頻，就是這些視頻將百度拉入近年來最大的輿

論爭議。

在其中一段視頻中，璩靜稱員工和公司只是僱傭關係，只關心員工交付結果並不關心員工家

庭情況。該段視頻中「為甚麼要考慮員工的家庭」、「員工鬧分手，提離職，我秒批」等言論迅

速在網絡上引發熱議，輿論質疑其作為職場領導管理員工缺乏溫度。

在另一段視頻中，璩靜自曝剛到任百度時曾遇到下屬寫３００封舉報信。此後有多名前百度

員工在社交媒體上曝光該舉報信內容，舉報信指責璩靜要求下屬收集國家機關部門、中央媒體、

門戶網站等相關負責人信息。多位自稱百度員工、定位在百度大廈的人士也在社交媒體發文爆料

璩靜要求收集信息的細節。

《財新網》報道，有百度內部人士證實了上述舉報信的內容真實性，並稱百度調查後璩靜工

作並未受到影響，但要求其停止繼續搜集媒體人員資料。然而，此後搜集個人資料的情況仍繼續

，「只是要求不能通過微信傳輸資料，要內部給。」



＊璩靜道歉，百度股價跌＊



５月８日，網上傳出另一段璩靜在辦公室內「鞭笞」紙人的視頻，再次引發輿論關注。紙人

上頭上畫著戴刀的「ＳＣＭＰ」，是曾報道百度負面新聞的香港英文報紙《南華早報》。

璩靜本人５月８日晚間在個人社交媒體致歉，稱發布短視頻前沒有徵求公司意見，不符合相

關流程，也不代表公司立場。她並稱，視頻中很多不妥不適之處，使外部對公司價值觀和企業文

化產生誤解，造成了嚴重傷害，也在此誠懇道歉。

輿論發酵後，百度股價應聲下跌。５月７日、５月８日分別下跌２﹒１７％、１﹒２９％。

５月９日股價升０﹒４７％，收報１０７﹒４港元╱股。

公開信息顯示，璩靜畢業於外交學院，先後擔任新華社記者，華為公司公共及政府事務部副

總裁、中國媒體事務部部長職位。２０２１年８月，璩靜入職百度任副總裁，負責百度集團公眾

溝通部工作。（ｌｃ）

