《午市前瞻》恒指萬七難破 藥明目標預測可加亦可減 不宜太樂觀

恒生指數半日報16339，升242點或1.5%，主板成交超過450億元。恒生中國企業指數報5503，升82點或1.5%。恒生科技指數報3490，升62點或1.8%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、藥明生物(02269)及美團(03690)；騰訊收報287.4元，升7.2元或2.6%，成交27.66億元；藥明生物收報30.25元，升2.25元或8%，成交21.51億元；美團收報74.5元，升2.75元或3.8%，成交17.76億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報71.2元，升1.9元或2.7%，成交14.9億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(藥明生物網頁截圖)

黃偉豪：恒拍16000有支持 惟上升空間不多

港股新年七連跌後終於上升，昨天跌至16000關前有支持，今早半日最多升近300點。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，今日大市受惠個別較重榜藍籌利好消息帶動反彈，恒指初步於16000有較實淨支持。



不過黃偉豪指，恒指連跌多日，即使目前16000覓得支持，但上望空間始終不大。他解釋，現時市況傾向觀望，一日半日回升只能視為技術反彈，認為起碼要企穩17000才能對後市轉向樂觀。另外，他亦不認為短期內恒指有力突破17000，除了外圍因素外，市場看淡內地經濟前景亦是市況積弱主因，加上今年以來大市日均總成交只有約700億至800億元，預計恒指17000有較大阻力，料後市以16000至17000上落為主。

市場憧憬藥明生物歐美業務改善 股價須先企穩33.4元



藥明生物(02269)公布多項消息，除宣布旗下兩款單抗藥物達成研究服務協議外，公司出席摩根大通醫療健康大會將發表的簡報內容提到，於2023年新增132個項目，新增數目於2023年首季後觸底回升，下半年恢復強勁，將2024年新增項目數目標由80個提高至110個。消息刺激藥明生物股價大升，高開15%後，最大升幅接近20%，半日升幅收窄至約7%。



黃偉豪分析指，藥明生物因早前預期今年上半年增長受壓，拖累股價大跌，如今將新增項目目標預測由80個升至110個，市場解讀為公司對前景看法有所提升，資金紛紛進場追捧。他指出，新增項目數字為藥明生物的收入主力，鑑於藥明生物曾有子公司遭列入實體清單歷史，市場憂慮遭封殺下會損害其新增項目數字，尤其於歐美分部業務。現時公司提升新增項目目標預測，令市場憧憬歐美業務情況未必太差。

不過，黃偉豪強調，雖然公司今次提升目標預測，但預測「可加可減」，不排除未來又再調低的可能性，加上市況偏淡，初步藥明生物股價需要先收復今日高位33.4元，企穩後才能挑戰37至38元水平，若要挑戰40元則需要更多消息配合。

藥明合聯有望破頂



藥明生物消息帶動藥明系四股齊升，其中黃偉豪亦提到藥明合聯(02268)，指因其具有較多落實商業化的項目，而商業化為醫藥股盈利爆發的一大主力，故藥明合聯為系中看高一線股份。他指藥明合聯上市以來股價表現良好，今日高見33.1元已逼近高位34元，要先突破34元阻力才能進一步上望36元。

藥明生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

藥明合聯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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