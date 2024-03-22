比特幣 | 比特幣ETF遭遇1月11日以來最大三日淨流出

市場對比特幣現貨ETF的熱情降溫

創1月11日現貨ETF推出以來的最大三日淨流出

比特幣看起來仍然處於超買狀態，預計在4月備受關注的「減半」事件到來前，比特幣將進一步下跌

市場對比特幣現貨ETF的熱情降溫，比特幣價格已從紀錄高位回落逾10%。摩根大通策略師警告，價格還會進一步下跌。

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從周一（18日）到周三(20日)，10隻現貨比特幣ETF總計流出資金7.42億美元，創1月11日現貨ETF推出以來的最大三日淨流出。與此同時，比特幣單周表現或為今年最差之一，價格現報65578美元。



摩根大通策略師表示，比特幣看起來仍然處於超買狀態，預計在4月備受關注的「減半」事件到來前，比特幣將進一步下跌。市場對比特幣現貨ETF的熱情降溫，比特幣價格已從紀錄高位回落逾10%。摩根大通策略師警告，價格還會進一步下跌。

撰文：經濟通市場國金組

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