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比特幣 | 比特幣ETF遭遇1月11日以來最大三日淨流出

22/03/2024

  • 市場對比特幣現貨ETF的熱情降溫

  • 創1月11日現貨ETF推出以來的最大三日淨流出

  • 比特幣看起來仍然處於超買狀態，預計在4月備受關注的「減半」事件到來前，比特幣將進一步下跌

 

比特幣 | 比特幣ETF遭遇1月11日以來最大三日淨流出

 

　　市場對比特幣現貨ETF的熱情降溫，比特幣價格已從紀錄高位回落逾10%。摩根大通策略師警告，價格還會進一步下跌。

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　　從周一（18日）到周三(20日)，10隻現貨比特幣ETF總計流出資金7.42億美元，創1月11日現貨ETF推出以來的最大三日淨流出。與此同時，比特幣單周表現或為今年最差之一，價格現報65578美元。


　　摩根大通策略師表示，比特幣看起來仍然處於超買狀態，預計在4月備受關注的「減半」事件到來前，比特幣將進一步下跌。市場對比特幣現貨ETF的熱情降溫，比特幣價格已從紀錄高位回落逾10%。摩根大通策略師警告，價格還會進一步下跌。

撰文：經濟通市場國金組 

 

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