樓市 | 新盤撻訂連續兩季逾百宗，上半年較去年全年高近二成

據中原地產研究部統計，2024年第二季新盤「撻訂」宗數錄149宗，較上季159宗，稍為減少6%，但連續兩季逾百宗。上半年撻訂共308宗，已較2023年全年總數261宗高18%，但由於有發展商追撻訂單位差價，業主決定取消交易可能變得審慎。於今年第二季取消交易的149宗一手私人住宅之中，截至2024年6月有83宗已成功重售，重售比例為56%，較第一季截止於3月的重售比例59%，略低3百分點。第二季一手銷售有所放緩，重售撻訂單位速度亦減慢。

2023年至2024年第二季新盤撻訂總重售比例維持72%



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，雖然新盤撻訂宗數持續增多，但2023年第一季至2024年第二季總已重售比例連續兩季維持72%，顯示撻訂單位只有三成仍未重售。截至2024年3月，2023年第一季至2024年第二季撻訂單位的重售比例分別錄83%、79%、91%、71%及59%。而截至2024年6月，重售比例分別上升至83%、85%、91%、75%及79%。當中，升幅主要為2024年第一季，升20個百分點。

次季撻訂宗數最多項目包括維港1號、飛揚及#Lyos



在撻訂宗數最多的9個一手項目中，有6個的重售比例達五成以上。2024年第二季撻訂宗數最多的首三位分別是啟德維港1號29宗，屯門飛揚一期26宗及元朗#Lyos15宗。上述三個項目中，維港1號及飛揚一期的重售比例均超過七成，錄79%及73%，#Lyos則錄33%略低。至於油塘朗譽的重售比例為0%，即未有撻訂單位售出。

撻訂重售單位最多減價32%



重售降價幅度方面，油塘蔚藍東岸8宗撻訂重售，有7宗原於2020年11月至2021年6月期間一手售出，1宗原於2023年2月一手售出，全部重售成交價均下調，降幅介乎10%到32%。降幅最多是蔚藍東岸3座高層F室，實用面積318呎，原本成交價782.14萬元，呎價24596元，單位於2024年4月取消交易，並於同月重新以532.173萬元售出，呎價16735元，重售價下降了32%。

撰文：經濟通採訪組

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