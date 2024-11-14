打風不停市 | 打風開市首啟動市場運作暢順，業界冀政府準備更多應變措施

港股「打風不停市」今日（14日）首啟動，港交所(00388)確認，今天是惡劣天氣交易安排實施後首次在惡劣天氣下維持正常交易，一切順利。證券及衍生產品市場全日的交易、結算及交收運作公平有序，暢順如常。

港交所行政總裁陳翊庭表示，港交所致力提升市場基礎設施和交易機制，與所有市場參與者及持份者緊密合作、共同提升香港市場的國際吸引力。很高興看到香港市場首次在惡劣天氣下正常交易，這不僅見證了香港金融界推動香港國際金融中心長期可持續發展的願景和決心，也是大家精誠合作的結果。她表示，非常感謝所有市場參與者及持份者的大力支持和合作，在保障人員安全的前提下順利落實了這項重要改革。

許正宇：措施順利落實，讓香港進一步與國際接軌

財經事務及庫務局局長許正宇表示，「打風不停市」措施自9月實施以來，首次遇上八號信號，今早股市如常開市，半日成交額近815億元，金融市場運作順暢，無論結算、交收等活動均全面如常進行。

許正宇指出，業界及監管機構共同努力、積極配合，過去數個月就「打風不停市」完成測試及演練，確保金融市場在惡劣天氣下繼續平穩有序運作。他又指，「打風不停市」是重要改革，措施順利落實，讓香港市場進一步與國際接軌，提升市場活動及競爭力。政府未來會繼續主動作為，不斷鞏固提升香港國際金融中心地位。

陳志華：冀政府及業界準備更多應變措施

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，業界暫時未有反映返工遇到困難，但關注惡劣天氣下銀行分行暫停營業，或影響客戶及券商存款，部分投資者或要打風前存錢到股票戶口，以應對「補倉」等突發投資需要。另外，今日天氣未算太惡劣，業界普遍安排一半人手先返回公司，員工出行方面亦未反映受阻礙。

陳志華認為，之前的測試及市場演習是基於天氣良好情況下進行，並未反映大多惡劣天氣的未知數，加上今次打風下交易時間只維持一個多小時，情況不算嚴峻，能讓業界「小試牛刀」。他相信惡劣天氣會日漸頻繁，期望政府和業界準備更多應變預案，以免影響本港國際金融中心聲譽。

李惟宏：技術層面有優化空間，冀檢討實體支票處理

立法會金融服務界議員李惟宏表示，首日「打風不停市」整體運作順利，有秩序落實，暫時並無重大事故發生。他期望，當局不要太嚴苛對待中小型券商，給予業界更多生存空間，盡量提供措施協助並減輕運作成本。

他認為，技術層面仍有優化空間，可檢討改善實體支票處理方式，現時很多券商的電子支付方式與交易所對接，但客戶未必能用到電子支付方式，個別銀行有能力處理到，但亦缺乏標準。

耀才許繹彬︰公司運作一切正常

耀才證券(01428)行政總裁許繹彬表示，公司運作一切正常，客戶透過網上進行開戶，交易、提存款亦如常運作。

他指出，香港股票市場在八號風球高掛下，首次推出措施，在香港金融業可謂是一個「歷史時刻」；就公司而言，往時在八號風球或黑雨下，均需要同事上班當值，去應付環球股票及期貨市場，尤以國內A股、日股及美國期貨的買賣及交收，而客戶亦早已熟悉透過24時EDDA進行存款做買賣，因此公司運作一齊正常。

許繹彬續指，是次港交所「歷史性」推出「打風不停市」，相信並非能迅速增加成交，政策只是與世界重要市場接軌，能與其他國家爭一日之長短，在現行香港疲弱的經濟下，如在8號風球下，仍能保持2000億，相信在印花稅的進帳下，庫房亦會帶來不少收益，可謂締造雙嬴，百利而無害。

撰文：經濟通採訪組

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