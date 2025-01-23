太保發盈喜兼國家力促險資入市，內險股全線造好可再吼？

繼新華保險(01336)後，中國太保(02601)亦發盈喜，預期去年淨利潤按年升最多70%，再加上中證監、金融監管總局等多個部委聯合舉行發布會，明確提出設立保險資金投資A股硬指標，推動中長期資金入市，刺激內險股今日(23日)全線造好，其中太保及國壽(02628)都曾飆逾6%，平保(02318)亦最多升逾4%，此前股價積弱的內險股或可再留意。

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太保料去年淨利潤升最多70% 瑞銀：大致符預期予目標價33元

中國太保公布，預期截至去年12月31日止年度淨利潤約422億至463億元人民幣，按年升55%至70%，扣除非經常性損益之淨利潤421億至461億元人民幣，升55%至70%。集團指，去年純利上升因聚焦主責主業，圍繞增強核心功能和提升核心競爭力，另受國家一系列重大政策利好、資本市場總體表現向上波動，投資收益同比較大幅度增長，同時疊加保險業務價值基礎持續夯實。

瑞銀發表研報指，太保去年稅後淨利潤按年增長55至70%，大致符合市場預期。強勁的盈利增長主要受惠於股市反彈，尤其是在第三季。根據該行對今年MSCI中國指數5%的上行預期(相對2014年升16%)，預期太保今年的稅後淨利潤將從高基數按年下降。計入利潤預告及重新調整增長目標後，將太保2024至2026年稅後淨利潤預測分別調高4%、3%及6%，維持目標價33元及「買入」評級。

新華保險料去年淨利潤增最多兩倍 摩通：遠勝預期惟未必可刺激股價

值得一提，新華保險日前亦已發盈喜，預期去年淨利潤239.58億至257億元人民幣，按年增長1.75至1.95倍，扣除非經常性損益的淨利潤預計為240.52億至258.01億元人民幣，增長1.75至1.95倍，每股收益預期介乎7.68元至8.24元人民幣。集團指，年度業績預計增長主因去年適時適度增加公開市場股債投資。受去年國家一系列重大政策利好等因素影響，資本市場回暖上漲，使去年度投資收益大幅增長，同時疊加保險業務結構優化和規模增長，持續提升投資管理能力、加強投研體系和專業人才團隊建設等。

摩通表示，原本預期新華保險去年賺約210億元人民幣，今次盈喜遠勝該行及市場預期，但認為盈喜未必可以為股價帶來刺激作用，因為現時市場聚焦險企在低債息下，對償付能力充足率的影響，而集團派息政策會對股價有更大影響，維持「減持」評級，目標價13元。在一眾內險股中，摩通偏好財險(02328)及人保(01339)，評級均為「增持」。

中證監設資金入市硬指標 險企新增保費三成要投資A股

另方面，中央金融辦等六部門昨日(22日)在A股盤後聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，提出要提升商業保險資金A股投資比例與穩定性。中證監主席吳清在國新辦發布會上表示，《方案》提出中長期資金入市明確硬指標，大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%要用於投資A股。2025年第二批保險資金長期股票投資試點將在2025年上半年落地，資金規模將不低於1000億元人民幣。



金融監管總局副局長肖遠企表示，鼓勵保險資金穩步提升股市投資比例，特別是大型國有保險公司要發揮「頭雁」作用。目前保險資金投資股票和權益類基金超過4.4萬億元人民幣。從保險公司資金運用情況看，股票和權益類基金投資佔比12%，未上市企業股權投資佔比9%。

金管總局：險資長期投資試點 春節前先批500億人幣入市

對於保險資金長期股票投資試點，肖遠企表示，第二批試點機制會更加靈活，基金可以是單獨發起設立，也可以由兩家或者兩家以上保險公司聯合發起設立。第二批試點規模現在擬定1000億元人民幣，準備春節前先批500億元人民幣，馬上到位投資股市，後續還將根據保險公司的意願需要來逐步擴大參與試點的保險公司的數量和基金規模。



財政部副部長廖岷表示，下一步將《方案》要求，進一步推動保險資金的入市，對國有商業保險公司長周期的考核制度進行修訂。主要考慮一是提高經營效益類指標裏面的長周期考核權重，如淨資產收益率的長周期指標考核權重調整至不低於60%，增加更多長資金入市，考核周期更加適配長周期資金投資的周期；二是實施國有資本保值增值指標的長周期考核，實現所有者權益穩定增長和國有資本的保值增值；三是推動國有商業保險公司提高投資管理能力。

大摩：險企對提升股權投資仍謹慎 強勁業績預期被市場部分消化

摩根士丹利發表研報指，雖然低息環境和長期評估機制可能略微提升保險公司對權益資產的偏好，但提升股權投資敞口仍需時間。鑑於近期地緣政治不確定性及中國長假臨近，短期內偏好保險公司中的防禦性標的，並等待更多催化因素。



大摩指，最新推出的促進長期保險資金投資股市的政策似乎引發一些積極的情緒，長期評估機制有助於掃清一些障礙，但保險公司的投資行為依然非常謹慎，償付能力比率(solvency ratios)仍是個制約因素。而保險公司的強勁業績預期已被市場部分消化，自上周初以來，一些H股股價已上漲10%至20%。

溫傑：大市暫難因險資入A政策大升 惟內險股可受惠新機制

凱基投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》指，雖然中央力促保險資金入市，但關鍵要看能否刺激散戶入市，根據2019至2020年數據，A股零售投資者佔六、七成，如未能刺激他們入市，中長線幫助會很小，相反地散戶見人幫手推高股價，甚至可能會借機沽貨，保險公司或基金在為國家出力之餘可能做了冤大頭；而短線因農曆新年假期臨近關係，股市很難因此消息大升，往後唯有寄望3月頭全國兩會召開時，中央再推出一些很令人驚喜的政策，令股市先爆升一輪，另外要見到經濟真正有改善，令大家都肯入市。

不過，溫傑指，在新機制下保險公司可以受惠，它們的收入來源除了保費，最重要是投資收益，如果今次政策能令港股及A股上升，它們在投資收益方面會直接受惠。另外，保險公司或基金如果現在一定要入市，必定不會炒中小型股、生物科技或科技股，因為其股價可升可跌。現在內地做保險難處在於，正常要給予客戶3、4厘紅利，但公司自己投資於內地國債只有1.6厘回報，連回本也做不到，如果在股票市場上損手就更難給予客戶一定紅利，很難找人投保。因此，險企為安全計一定會買相對穩陣及高息的股票，那就變相只可揀「中特估」，內險股就正是「中特估」之一。內險股今日股價表現特別亮麗，就正因憧憬投資收益做得好，憧憬資金層面會繼續聚焦「中特估」，再加上個別內險股公布初步業績表現理想。

太保今日升2.91%收報23元，成交3.66億元。其他內險股也普遍造好，平保升1.91%報42.75元，國壽升2.48%報14.04元，新華保險升1.91%報24元，人保升5.39%報3.91元，中國太平(00966)升1.3%報10.94元，財險升2.48%報14.04元，眾安在綫(06060)升0.71%報11.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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