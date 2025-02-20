阿里巴巴第三財季經調整盈利升6.5%勝預期，收入升8%

阿里巴巴(09988)公布，截至去年12月底止第三財季業績，股東應佔盈利489.45億元（人民幣．下同），按年增長2.39倍。期內非公認會計準則淨利潤510.66億元，按年升6.5%，勝市場預期，每股盈利2.67元。

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期內，收入2801.54億元，按年上升7.6%。經營利潤412.05億元，按年升83%。

淘天集團客戶管理收入按年增長9%

阿里巴巴核心業務「淘天集團」季度收入按年增長5%至1360.91億元，客戶管理收入按年增長9%，主要由線上GMV增長和Take rate按年提升所帶動。經調整EBITA為610.83億元，按年增長2%。

集團指，88VIP會員是其購買力最高的消費群體，季度其數量持續按年雙位數增長，達約4900萬。

阿里雲AI產品收入連續6季收入按年倍數增長

期內，雲智能集團按年增長13%至317.4億元，主要受惠於公共雲業務收入的雙位數增長帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。集團指，AI相關產品收入連續六個季度實現三位數的按年增長，將繼續投入客戶增長與技術創新，尤其是在AI基礎設施方面，以提升AI領域的雲採用量，並維持市場領先地位。

截至2025年1月31日，基於Qwen模型家族在Hugging Face上開發的衍生模型數量已超過9萬個，使其成為全球最大的AI模型家族之一。

國際數字商業集團收入升32%，菜鳥集團微跌1%

期內，阿里國際數字商業集團（AIDC）收入按年增長32%至377.56億元，主要由跨境業務的強勁表現所帶動。菜鳥集團季度收入為282.41億元，按年跌1%。

本地生活集團收入按年增長12%至169.88億元，由高德和餓了麼的整體訂單增長，以及市場營銷服務的收入增長所帶動，本地生活集團虧損按年顯著收窄。另外，大文娛集團季度收入按年增長8%至54.38億元，主要由優酷廣告收入增長所帶動，大文娛集團虧損按年繼續收窄。

吳泳銘：雲智能集團收入增速續提升，聚焦電商和雲計算戰略

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，季度業績充分展示集團在「用戶為先，AI驅動」的戰略取得顯著進展，核心業務增長重新加速。

他指出，季度淘天集團的客戶管理收入增長9%，得益於用戶體驗提升和有效的商業化舉措。雲業務收入重回13%的雙位數增長，其中AI相關產品收入連續六個季度實現三位數增長。展望未來，由AI推動的雲智能集團收入增速還會持續提升。集團將繼續執行聚焦電商和雲計算的戰略，持續投入以推動長期增長。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏說，集團加大投入促進核心業務重回增長的同時，保持了財務穩健性並提升營運效率，實現淘天集團的EBITA正增長。季度內，集團通過出售重大非核心資產、股份回購，並以優惠利率延長債務期限，持續積極管理資產負債表。

撰文：經濟通採訪組

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