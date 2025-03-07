港股 | 午市前瞻 | 美股未跌逾3%恒指升 京東績優缺AI業務難獲垂青

美國暫緩對加拿大和墨西哥部分貨品加徵關稅，但美國1月貿易赤字達到創記錄的1314億美元，超出預期的1288億美元，按月擴大約34%。其中商品貿易赤字增至1568億美元；美國總統特朗普周四承諾，將改變有關美國貿易赤字的狀況，預料美國關稅戰短期難以降溫。

（Shuttlestock圖片）

隔夜美股三大指數全面下跌，中概股回軟，恒指今早低開過百點後，加上A股早段下跌，拖累恒指跌幅一度擴大至三百點。但在24000點附近見支持，恒指掉頭向上，半日收報24504，升135點或0.6%，主板成交超過1830億元。恒生中國企業指數報9020，升82點或0.9%。恒生科技指數報6149，升81點或1.3%。

曾永堅：美股不跌超3%，港股仍反覆向上

恒指今日低開187點後，仍難擋升勢，一路向上再次突破昨日的高位，早盤高見24528點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，只要美股沒有收跌超過3%，港股仍處於大漲小回的格局。目前恒指最大的支持位在10天線（23524點），全年上望26000點。短線目標是25000點，但美股震盪是恒指短期衝上25000點最大的阻力。

曾永堅進一步指出，中國近期釋放穩定政策信號，包括習近平會見科技企業領袖及兩會強調經濟增長方向，對比美國特朗普政府政策的不確定性，吸引大量資金流入。目前，外資對港股仍處於低配狀態，後續增持空間充足。

京東績優惟無AI獨立業務，難獲資金流入

京東集團公布去年第四季純利98.54億元人民幣，按年升1.91倍，每股基本收益3.39元人民幣。經調整純利為112.94億元人民幣，按年升34%，勝預期。

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京東業績表現勝預期，惟今日早盤曾跌近5%，曾永堅表示，京東的業績是沒有問題的，京東的股價偏軟一方面是因為京東已偷步炒起業績，股價從此前的154.6元累計升至昨日的180.8元，另一方面，在資金趨向AI板塊的背景下，京東缺乏單獨的AI業務，投資者沒有看到京東有估值修復的潛力，因此難以吸引資金流入。

京東第四季收入3469.86億元人民幣，按年升13.4%，創近三年來最大增幅。曾永堅指出，京東第四季度收入脫穎而出，受惠於雙十一以及內地以舊換新政策。但對於今年第一季度的收入，曾永堅持保守態度。他表示，去年的以舊換新已透支了一部分消費力，而今年超長期特別國債3000億元人民幣支持消費品以舊換新落地時間未確定，料難以惠及第一季度。

第四季度經調整純利同比大增34%，但2025年第一季度的業績將納入京東外賣的表現，曾永堅認為，京東外賣以低佣金、繳納社保等策略搶佔市場。由於前期投入加大，外賣業務可能壓縮第一季度的利潤。

科技板塊首選AI和機械人

昨日的全國兩會經濟主題記者會消息提出，國家正在推動設立「航母級」的國家創業投資引導基金，聚焦人工智能、量子科技、氫能儲能、生物製造、具身智能、6G等前沿領域前沿領域。曾永堅表示，在科技型民企中，最看好AI和機械人相關的企業。他進一步指出，在穩健的企業中，騰訊（00700）和阿里（09988）是首選，兩者的本業帶來充足的現金流去支持AI。騰訊全年目標價610元，阿里全年目標價185元。若進取一點，可以選擇地平線機器人（09660），但因仍未有盈利，投資者要嚴守止賺和止蝕位，短線部署。在今年4月24日的解禁期前，短期地平線可上望11.5元。

百度旗下亦有文心大模型，且是國內較先發展AI的企業，但未獲曾永堅推薦，他指出，文心一言最大的問題是一開始選擇了閉源模型，閉源非常阻礙大模型的發展。另外，百度的蘿蔔快跑進展緩慢，或反映其智駕系統仍有待改善。

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

地平線股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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