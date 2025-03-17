美股 | 美國政府有望避免停擺危機，美股反彈道指漲674點

美國政府有望避免停擺風險，刺激市場情緒。美股三大指數上周五（14日）收市報升，日內反彈向上，道指升逾674點。

道指收市升674.62點，或1.65%，報41488.19點；標普500指數升117.42點，或2.13%，報5638.94點；納指升451.07點，或2.61%，報17754.09點。

美國參議院少數黨領袖、紐約州民主黨人舒默表示，不會阻止共和黨提出的一項政府撥款法案，為聯邦政府避免停擺鋪平道路。

特斯拉日內升3.9%，據報特斯拉計劃在上海生產其最暢銷車型Model Y的平價版本，以奪回在中國汽車市場失去的市場份額。此外，特斯拉去信特朗普政府，稱如果美國的關稅政策一直持續，特斯拉將會成為其他國家對美國反擊的對象。信中同時呼籲美國政府在採取貿易措施時，應考慮美國的出口，以免傷害美國企業。

據報特朗普推動TikTok出售美國業務，甲骨文在眾多潛在買家中佔較優先地位，甲骨文日內升逾1%。其他重磅股方面，英偉達收市升5.3%，蘋果升1.8%，Meta升2.9%。

標普、納指連跌四周

特朗普反復無常的關稅政策，令市場不確定性增加，波動性加劇。本周美股三大股指均錄跌幅，道指累跌3.07%，為連續第二周下跌。納指本周累跌2.43%，標普500指數則累跌2.27%，兩者均為連續第四周下跌。

美國密歇根大學3月美國消費者信心指數初值為57.9，低於市場預期的63.1。通脹預期飆升，因市場擔心特朗普的關稅措施將推高價格並影響經濟增長。

減息預期升溫美元承壓

美匯指數日內持平，報103.724。市場對聯儲局年內減息的預期升溫，令美元承壓。由於日本財政支出擴張和債務增長，日圓兌美元匯率持續走弱，美元兌日圓日內升0.52%，報148.574。

現貨黃金突破每盎司3000美元

美國經濟數據走弱，推升現貨黃金突破每盎司3000美元，創下歷史新高。紐約期金日內基本持平，報每盎司2990.67美元。

俄羅斯和烏克蘭之間的和平談判陷入僵局，削弱莫斯科原油迅速重返市場的預期。紐約期油升0.92%，報每桶66.88美元；布蘭特期油升0.93%，報每桶70.53美元。

撰文：經濟通國金組

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