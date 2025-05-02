開市Go | 美首季GDP萎縮，蘋果中國銷售弱，車企交付比拼
02/05/2025
要聞盤點
1、微軟及Meta季績表現強勁，雙雙優於華爾街預期，緩解市場對貿易戰可能衝擊企業在人工智慧、雲端及廣告支出的擔憂，推動美股三大指數周四（1日）收市報升，納指升逾1.5%。道指開市後一度升逾400點，高見41099點；標指曾升1.6%，納指一度升最多2.7%。道指收市報升83.60點，或0.21%，報40752.96點；標普500指數35.08點，或0.63%，報5604.14點；納指升264.40點，或1.52%，報17710.74點。金龍中國指數升15點。日經期貨截至上午8時02分升172點。
2、美國一季度GDP三年來首次萎縮，消費支出增速降至近兩年最低，專家預測關稅上調將帶來供應衝擊。
3、美國ISM數據顯示4月製造業出現5個月來最大萎縮，訂單疲軟且產出指標大幅下滑。
4、美國總統特朗普重申與中國達成協議的「機會非常大」，央視社媒賬號玉淵譚天指美國近期通過多渠道主動接觸中國。
5、中國國家主席習近平主持「十五五」經濟社會發展座談會，要求穩就業、穩市場、穩預期，穩住經濟基本盤。
6、美伊核談判陷入僵局，特朗普宣布對伊朗石油買家實施二級制裁，中國和印度為伊朗原油主要買家。
7、蘋果公布第二季度銷售額與利潤均高於預期，但中國區銷售不及預期，CEO庫克指關稅將增加成本9億美元。
8、亞馬遜對本季度經營利潤展望低於預期，稱關稅或導致消費者縮減支出。
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