美債動盪 | 美債穩定神話動搖 資產重配惠及港股但仍有障礙

在關稅戰憂慮、美國稅收改革法案引發外界動盪不安之際，市場近期炒作「美債危機論」，周三（21日）引發股債匯三殺，令美國總統特朗普的經濟政策推行壓力百上加斤。美國國債一向被視為地球上「最穩定資產」，但隔晚美國財政部二十年期國債最終得標利率高達5.047%，為一年半以來首次「破5」，加上日前穆迪下調美國信貸評級，市場罕見地對美國金融地位的信心產生動搖。

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國債孳息率急升若持續，美聯儲料干預

美聯儲主席鮑威爾（AP圖片）

穆迪上周五（16日）晚間宣布，取消美國的最高信用評級，將評級從Aaa下調至Aa1。穆迪將預算赤字不斷擴大歸咎於歷屆政府和國會，且稱目前沒有減少的跡象。穆迪下調美國主權信用評級被視為導火線，引發美國國債孳息率快速飆升，有市場人士推算，美國國債將在今年6月迎來集中到期高峰，債務危機恐慌可能還要炒作多一段日子。

事實上，穆迪已為三大評級機構入面最後調低美國評級的一間。資深財經分析師黃偉康接受《經濟通通訊社》訪問時表示，穆迪降低美國評級並不意外。他坦言，並不擔心美債於全球金融市場的主導地位，但此次廿年期國債息率「破5」亦反映了市場對美國超長期穩定的信心動搖。他解釋，目前作為指標利率的美國十年期國債孳息率仍偏向穩定，但長債息息率「破5」，反映市場對於長遠市場變化變得較不明朗，對於美國在長遠經濟周期表現有所懷疑，令資金近轉為泊入其他資產，如黃金及比特幣等。不過黃偉康相信聯儲局不會對國債孳息率急升及通脹坐視不理，如情況持續便有可能運用貨幣政策甚至變相量化寬鬆來穩定市場。

他解釋，近期特朗普政府雷勵風行的變革改變市場對於後市的看法，有人開始對傳統金融市場有所懷疑，亦預期美國通脹難以一直保持較低，預計聯儲局息率亦難以下降得太快，令市場由廿年期國債開始轉為部署更短年期資產，以降低超長線的金融市場變化風險。不過他認為，上述看法轉變並不只限於對美國資產，各項傳統貨幣、股市都在開始改變。

美國總統特朗普（Shutterstock圖片）

近期有消息指出，中國可能正在拋售美國國債，作為中美貿易談判的籌碼。對此，黃偉康表示，中國減持美債除了與中美博弈有關，還涉及多重因素，其中之一就是中國自身的資金需求。他進一步指出，中國近期有抽調外匯的行動，例如早前港幣匯率突然上升，部分原因是內地要求企業將境外閒置資金匯回國內。這些資金在回流過程中，通常先兌換為港元，再兌換成人民幣，這也導致人民幣兌港元的匯率出現波動。

此外，黃偉康亦提到，近期減持美債的情況不僅來自中國，部分拋售也來自美國本土的市場投資者。由於美聯儲減息進程遲緩，令市場資金壓力上升，一些本土投資者為了提升流動性，也選擇減持美國國債。

聶振邦：港股市盈率低於美股具吸引性



美國股匯債「三殺」，而且6月是國債集中到期高峰，資金會否轉泊其他市場，最終讓港股受益？博威環球證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》分析指，預計美國金融機構會考慮將資金進行分散投資，亞洲市場將受益於部分資金流入，但估計歐洲市場日後將最為受惠。

聶振邦指出，中港股市及南韓股市年初至今的表現，在亞洲市場當中相對較好，故不排除上述三個市場能受惠今次美國「三殺」危機。他補充，港股在過去數年一直下跌，直至去年起才有逐步回升跡象。現時恒指市盈率介乎11至12倍，相對美國道指及納指分別約30倍及45倍的市盈率，港股確實更具有吸引性。不過他提及，美國金融機構可能憂慮美國投資政策潛在出現改變，或會推出禁止美國金融機構投資中國高端產業的禁令，變相拖累資金流入中港股市的情況未如想像中快。至於日本、印度、新加坡等其他亞洲區股市亦有機會受惠於今次危機。

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至於黃偉康認為，港股和美股都對貿易戰消息過份樂觀，亦已升凸，因此若受美債動盪而有所回調亦算正常。他以標普5500點及恒指22000點作為利好消化回調目標，在中美關稅談判「90日」內回落至此一水平再觀望後市發展會更為合理。

美國資產前景有變，惟未損領導地位

目前市場憂慮特朗普政府大規模減稅會加大美國財赤，但黃偉康強調，儘管減稅導致財赤疑慮，但特朗普同時大幅縮減支出，短期赤字不至急劇惡化。他認為上述因素會改變市對美國資產看法，但不會降低美元在全球市場的領導地位。他又提到，現時並未有跡象顯示美元地位受到動搖，同時減稅政策亦有利特朗普政府吸引投資，例如近期沙特阿拉伯大舉投資美國一樣。

但黃偉康補充，上述變化出現後對於不同資產確實會起變化，例如近期獲資金湧入的黃金和比特幣，他認為中長線兩者都仍有上升動力，金價上望3800美元大有可能，比特幣見15萬美元都非無可能。

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聶振邦則預計，環球資金在避險考慮下，未必會直接流入中國債券，會趨向進入黃金、歐元、英鎊等外幣市場。至於港元方面，聶振邦指出港匯在今年5月初曾觸發強方兌換保證，不過及後一直走弱至現時7.82左右水平，預計港匯短期會於7.78至7.8水平徘徊。

撰文：經濟通市場組記者戚朗軒、林倬樑

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