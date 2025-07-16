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《魚缸博客》香港仲講緊網約車批牌照，蘿蔔快跑過兩年分分鐘取代

16/07/2025

《魚缸博客》香港仲講緊網約車批牌照，蘿蔔快跑過兩年分分鐘取代

 

　　昨日博客見到政府開始講網約車批牌，博客仲滿心歡喜，我地政府終於跟上時代囉！點知睇睇發牌條件：當局擬限制網約車車輛數量，車輛許可證有效期1年，不得轉讓，可每年續期，最長5年。車輛要申請成為網約車須符合一系列要求，包括申請許可證時車齡不能超過7年、須購買商用車的第三者保險、每年驗車，以及車輛必須以個人名義登記……唔駛講，的士佬又贏。

 

　　根據規定，車輛必須以個人名義登記即係唔係同公司租車，車齡最多七年？咪玩啦，幾多百萬公里20年皇冠的士係條街行，邊有人會拎新車跑，仲要只可以續期五年？咁五年後呢？我係咪唔使再做？而家買架最平電車都要十萬起跳，根本投入同產出不成正比。如此苛刻嘅發牌條件，大家都明眼睇到，政府唔似開放網約車，更似封殺網約車。

 

　　不過講多兩講，網約車或的士應該好快無運行，之前「蘿蔔快跑」出過新聞稿，已經係香港試跑一定程度公里數，推出市場都只係時間問題；最近又話預備接入UBER系統，預備進軍美國與中國大陸，第一波就係亞洲及中東地區市場上線，即係話「無人駕駛載客」亦好快全面出台。

 

　　所以話，其實香港政府批咩牌照都係「過渡性」，假設服務差無多，消費者永遠都係揀最平嘅去選擇，而家當你由港島去天水圍，不論的士定網約，都起碼三百幾四百蚊，無人駕駛分分鐘平一半以上，而且唔會短程唔去、過海唔去，唔會聽到司機點埋怨，因為根本無司機可言。

 

　　真心講句，智能時代已經唔需要低學歷勞工，因為機械會取代一切，「司機」呢樣東西被取代，都係時間問題。順帶一提，百度股價可能靠呢下翻盤，而家佢搵到自己條賽道，無貨的話可以儲少少。

 

 

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