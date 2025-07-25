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開市Go | 歐擬對美反制徵稅，三生獲輝瑞入股，OSL大抽水

25/07/2025

要聞盤點

 

1、美企最新公布的業績表現分化，美股昨日（23日）個別發展，道指低開233點後，跌幅一度擴大至最多335點，最低報44674點；但標指及納指盤中齊破頂，兼創收市歷史新高，標指曾升0.35%至6381點，而以納指一度上揚0.44%至21113點。

 

2、歐洲央行最新公布，維持利率不變，符合市場預期。歐洲央行將存款利率維持在2厘，再融資利率和邊際貸款利率則分別為2.15厘和2.4厘。

 

3、歐盟成員國投票通過對930億歐元（約8580億港元）美國商品徵收反制關稅。歐盟執委會正積極與美方談判，擬將210億歐元和720億歐元關稅清單合併，提交成員國批准，反制措施最快8月7日起生效。

 

4、據《金融時報》，有不法分子將美國英偉達(Nvidia)晶片產品走私運入中國，走私活動在5月後變得活躍，涉及的產品價值逾10億美元。

 

5、中國與歐盟領導人發表聯合聲明，承諾深化在推動雙方綠色低碳轉型的合作，雙方將在2025年11月COP30氣候峰會前提交覆蓋全經濟範圍的2035年國家自主貢獻（NDCs），包括所有溫室氣體，並加速全球可再生能源部署，促進綠色技術與產品流動，惠及發展中國家。

 

6、美國政府早前削減對電動汽車製造商的支持，美國總統特朗普最新表示，他不會通過取消聯邦補貼來摧毀馬斯克的公司，並希望這位億萬富翁科技企業家的企業能夠蓬勃發展。

 

7、摩根大通策略師不認為穩定幣市值未來幾年會大幅增長，不同意美國財政部長貝森特有關穩定幣的市值可能在2028年增至2萬億美元的說法，該行認為市場規模可能增加兩倍或三倍，遠低於其他機構的預期。

 

8、本港「強制性背景查核計劃」運作框架2023年5月正式分階段實施，計劃下所有銀行會透過協定機制分享信息，並獲取準員工過去七年的相關背景資料。計劃第二階段將於9月30日實施，涵蓋範圍進一步擴大至包括約5萬名擔任持牌或已獲註冊從事證券、保險或強積金受規管活動的員工，佔整體銀行從業員超過一半。

 

9、三個原本由精進建築有限公司承建的項目，分別為東涌第100區公營房屋發展計劃、屯門第29區西公營房屋發展計劃；及白田邨重建計劃第十期地下通道的完成建築工程合約，將由中國海外房屋工程有限公司接手完成餘下工程。

 

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