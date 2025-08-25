  • 會員
羅兵咸永道：上半年中國併購市場交易額按年升45%

25/08/2025

羅兵咸永道：上半年中國併購市場交易額按年升45%

 

　　羅兵咸永道發布《2025年中國企業併購市場年中回顧及展望》指出，在強勁的境內戰略投資帶動下，2025年上半年中國企業併購市場披露交易總額超過1700億美元，按年大幅增長45%；同期交易數量延續過去兩年半的穩步回升趨勢，預計在國企改革、跨國公司資產優化、私募股權集中退出等多重因素帶動下，2025年全年的併購交易額或將有望實現較高的雙位數增長。

 

境內戰略投資者併購交易額規模突破千億美元

 

　　2025年上半年，境內戰略投資者併購活動顯著增強，交易額規模突破千億美元大關，按年增長逾一倍。期間共達成20宗超大型併購交易（單宗交易金額超過10億美元），遠超去年同期。從行業分布看，高科技尤其是半導體、大健康和工業領域成為超大型併購的主要賽道，與國家戰略導向相呼應。金融服務業亦表現亮眼，其中一宗合併案成為上半年標誌性事件。

 

　　羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人、併購事務稅務主管合夥人倪智敏表示，境內戰略投資者併購持續升溫，是多重積極因素共同作用的結果。特別是2025年初DeepSeek AI的推出，不但為高科技行業注入新的活力，亦帶動整體經濟環境的積極變化。此外，香港資本市場的估值回升和IPO市場的恢復，為併購活動提供了良好的金融環境。同時，一些核心行業A股上市國企的價值鏈整合，也進一步推動了併購市場的活躍度。　

 

中國內地企業海外併購有回暖跡象


　　
　　報告指，雖然中國內地企業海外併購在2025年上半年表現仍然疲軟，不過已觀察到回暖跡象。期內共達成3宗超大型海外併購交易，均發生在英國、德國和法國等歐洲主要市場，交易金額較去年同期有所增長。從交易額來看，歐洲依然是中國內地企業最重要的海外投資目的地。

 

香港資本市場表現推動估值上升，帶來退出機會

 

　　報告發現有幾方面積極因素將推動下半年併購市場持續升溫，包括A股上市公司藉併購謀增長、獲取新能力；中國出現資本市場估值上漲等經濟復甦跡象；在人工智能和機械人技術推動下，投資者重拾對科技行業的信心；併購需求積壓以及私募股權擬退出項目的持續積壓。此外，更為強勁的香港資本市場表現將推動估值上升並帶來退出機會；國企改革併購交易也將持續推進，推動大規模併購重組活動等。

 

　　羅兵咸永道香港併購諮詢合夥人Thomas Crasti表示，併購需求與擬退出項目儲備均已出現明顯積壓，加上資本市場情緒回暖，預計下半年併購市場將更為活躍，2025年全年交易額或將在2024年基礎上實現較高的雙位數增長。

 

撰文：經濟通採訪組

 

即時重點新聞

25/08/2025 16:53  《盤後部署》恒指曾逼近二萬六見近四年高，反內捲信義光能料受惠

25/08/2025 16:36  【聚焦人幣】人幣即期收升288點子，報7.1517近十個月高

25/08/2025 16:13  恒指全日交投活躍升490點收報25829，紫金升幅領先吉利跌

25/08/2025 15:07  《Ａ股行情》滬綜指收漲1.5%四連升，成交3.1萬億歷史次高

25/08/2025 13:39  《異動股》蔚來勁飆18%，新車ES8售價大幅低於市場預期

25/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒７６億元，買阿里沽盈富基金

25/08/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞上調舜宇評級至買入，大和升李寧至持有

25/08/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１１４，一周及兩周拆息維持２﹒６％

