盤前攻略 | 非農大遜預期拖累美股走弱 美議息前港股料穩守50天線

08/09/2025

　　《經濟通通訊社8日專訊》美國公布8月份非農就業職位新增2.2萬個，仍大遜預期的7.5個，亦遠低於修正後前值7.9萬人。上周五美股市場憂慮就業市場持續萎縮，三大指數受壓；道指跌220點報45400，納指跌7點報21700，標普跌20點報6481。

 

盤前攻略 | 非農遜預期拖累美股走弱 美議息前港股宜守50天線

（互聯網圖片）

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴升3.56%報135.58美元，拼多多升0.65%報124.68美元，京東升1.68%報31.45美元，網易升0.85%報134.27美元，理想跌1.38%報23.65美元，小鵬跌0.05%報19.83美元，蔚來跌2.94%報5.95美元，百濟神州飆7.24%報341.80美元，亞盛醫藥升4.98%報40.50美元，新濠博亞跌3.47%報9.74美元。

 

恒指夜期報跌，ADR個別發展

 

　　上周五恒指夜期跌54點報25344。ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.03%，折合605.7港元；美團(03690)ADR較港低0.44%，折合102.5港元；友邦(01299)ADR較港股高1.03%，折合72.4港元；滙控(00005)ADR較港股高0.22%，折合102.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.12%，折合53.6港元。

 

上周五反彈力量充足，恒指牛熊雙方部署保守料觀望

 

　　港股上周於50天線及25000關口前展現強勁反彈力量，支撐後市預期，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25436，升11點，恒指開市方向未明。

 

　　但參考上周五市況，大市全日成交維持約3000億元，且恢復淨流入257.71億元，顯示大市短期調整未礙市場對減息的信心以及內地政策預期，預料月中美國聯儲局議息前恒指50天線都會有較大支持。參考恒指牛熊證街貨分布，整體變化不大，反而大市反彈吸引不少牛友獲利離場，整體牛倉淨減1757張對應期指張數，同時熊區方面亦未見強勁部署，僅最貼價區域25500至25599淨增221張以及22600至22699淨增132張對應期指張數，短線牛熊部署均較保守，料日內市況維持窄幅上落。

相關資料 - 

異動股

異動股

01355

朸濬國際

0.071

異動股

00751

創維集團

4.570

異動股

00924

坤集團

0.280

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,358.57
    -42.29 (-0.093%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,491.68
    +10.18 (+0.157%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,830.90
    +130.51 (+0.601%)
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升615.546
變動率︰+1.687%
較港股︰-0.32%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升72.910
變動率︰+1.384%
較港股︰-0.12%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升55.725
變動率︰+0.989%
較港股︰-0.49%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升51.360
變動率︰+0.765%
較港股︰-0.56%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升142.250
變動率︰+5.943%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升107.870
變動率︰+5.796%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升138.880
變動率︰+2.434%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升18.675
變動率︰+1.827%
COP
康菲石油
按盤價(USD)︰跌90.600
變動率︰-2.528%
T
美國電話電報
按盤價(USD)︰跌28.815
變動率︰-2.619%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌24.075
變動率︰-4.236%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌105.000
變動率︰-6.633%
