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黃金周將至惟餐飲股紛回吐　可趁機買入炒一轉？

28/09/2022

　　內地十一黃金周將至，憧憬黃金周帶動航空旅遊及餐飲消費，近日相關股份炒起，其中中資餐飲股升勢凌厲，今日(28日)大市繼續探底下也曾逆市上升，惟隨著大市愈跌愈急終紛現回吐，其中昨日(27日)股價創7個月高的呷哺呷哺(00520)更曾跌逾7%，海底撈(06862)及九毛九(09922)則跌約3%，現可趁回吐買入炒一轉嗎？

 

(呷哺呷哺網頁截圖)

 

高星級酒店關注度漲1.3倍　本地周邊遊搜尋量飆4.4倍

 

　　多家在線旅遊平台數據顯示，中秋小長假之後，十一旅遊產品預訂熱度呈現增長趨勢，而本地遊、周邊遊是主流，高星級酒店關注度上漲了130%，連冷門城市酒店預訂也增長30%。根據途牛旅遊網數據，今年十一假期，部分用戶選擇在節前請假一至兩天，以此提前享受2022年最後一個長假。從預訂數據來看，今年十一假期出遊出發人次將從9月29日迎來快速增長，並在10月1日當天達到峰值，出遊熱潮更多集中在9月30日至10月5日之間。


　　美團(03690)昨日(27日)發布最新數據則顯示，十一國慶假期前的一周，本地遊、周邊遊等關鍵詞搜尋量按周暴漲440%，北京、上海、南京、蘇州、廣州、成都、深圳、杭州等城市搜索增幅明顯。另多地倡導就地過節，調查顯示，超過五成用戶會選擇在出遊前3天內甚至當天臨時制訂計劃，自9月28日起，住宿、景區、交通等旅遊品類有望迎來新的預訂小高峰。此外，雖然本港仍未與內地通關，不過新一期消費券將於本周六(1日)發放，財政司司長陳茂波早前在網誌表示，此期消費券發放將為市場注入超過150億元的消費力。

 
　　另方面，據國家統計局數據，8月社會消費品零售總額按年升幅加快至5.4%，達3.62萬億元人民幣，超出預期，其中餐飲業總收入按年升8.4%至3748億元人民幣。國家發改委近日表示，正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景，促進消費加快復甦。

 

野村：海底撈考慮重啟開店計劃　目標價升至17.5元

 

　　提到內地消費板塊，就不得不提中資餐飲股。野村近日發表報告，對海底撈今年下半年整體翻枱率表現保持審慎看法，預計大型團體到店用餐形式將繼續受到疫情反彈的不利影響，同時門店擴張計劃繼續存在不確定性。不過，海底撈於中期業績中宣布擇機啟動「硬骨頭」門店計劃，考慮重新啟動開業的門店可能為「啄木鳥計劃」下關停的部分分店，反映管理層有意恢復增長軌跡，預期或為公司帶來潛在上行空間。總體而言銷售困境仍是近期要面對的主要問題，雖然海底撈內部「啄木鳥計劃」取得一定成效，經營效率有所改善，但仍未能完全解決問題，目標價由14.5元上調至17.5元，維持「中性」評級。

 

　　海底撈同系火鍋湯底供應商頤海國際(01579)或是另一選擇。高盛發表最新報告，重新審視調味品行業需求、資本開支及成本趨勢後，認為行業周期正逐漸回暖，將頤海評級由「中性」上調至「買入」，又提到今年以來頤海股價累計下跌54%，已出現過度調整，預計今年下半年及明年利潤率將回升，加上關聯方業務的價格上升及成本壓力有所緩解，都可成為近期關鍵催化劑，相信現時為入市時機，維持每股盈利預測基本不變，惟目標價由22元下調至21.6元。

 

野村：九毛九明年收入表現或更具韌性　目標價升至21.3元


　　至於另一中資餐飲股九毛九，野村指，由於下半年內地新冠疫情反覆，現時仍看到其到店流量疲軟及行業銷售承壓，惟在其網路持續拓展及多品牌戰略的支持下，相信公司明年收入表現或會更具韌性。另公司今年開設120間新店目標看似可實現，而從長遠來看，其店舖密度仍然較低，相信「太二」品牌仍有充足擴張空間。現時亦可看到公司轉型的進展，意味即使處於疫情下公司利潤率仍有所改善，並受惠於持續優化的店舖模型。

 

　　野村又指，九毛九長期增長潛力維持不變，惟料短期銷售仍然承壓，將公司2022至24年各年淨利潤預測下調21%至47%，惟目標價由19.5元上調至21.3元，維持「買入」評級。


大和：看好呷哺呷哺「趁燒」增長前景　惟初期需加大投資

 

　　呷哺呷哺亦可留意，集團首次布局燒烤賽道，其新品牌「趁燒」首店已於9月24日在上海開業。大和指，呷哺呷哺股價近日大升，主要跟集團主席在「趁燒」開幕時發表的樂觀展望有關，以及對十‧一假期地方消費有憧憬。主席賀光啟透露，集團第三季度經營已扭轉上半年虧損的劣勢，並預期旗下火鍋店「湊湊」全年可錄得盈利。此外，「趁燒」目標是3年內開店逾100間，客群以「Z世代」為主，並以一線城市作為主要開舖地點。呷哺盈利復甦進度正面，但仍預期全年將繼續錄得虧損，雖然看好「趁燒」增長前景，但在建立品牌初期需加大投資，短期將攤薄盈利表現，維持目標價4.6元。

 

熊麗萍：國慶假利餐飲股跑出　惟呷哺呷哺不宜高追


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，本地遊、周邊遊等關鍵詞搜尋量暴漲有一定參考作用，雖然中秋見內地人不願消費，但國慶假期較長，料對本土消費有幫助，而不論是否就地過節，都離不開飲食，故今年國慶前餐飲股股價跑出，不過呷哺呷哺已升了很多，新消息亦不算很多，就算進軍燒烤賽道料對品牌推動有幫助，但論到產生盈利仍是後話，即使近日其股價爆升有成交配合，惟以現時市況不宜高追，如買入也一定要定止賺及止蝕位，跌至5.3或5.2元可考慮，但若跌穿5元就要等等，上望6元，4.5元止蝕。至於航空股就要看得較長遠，先看二十大及疫情慢慢改善後會否有新政策對客運或貨運有幫助。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　今日中資餐飲股普遍先升後跌，海底撈收市跌3.02%報16.04元，曾升1.69%至16.82元；九毛九跌3.83%報16.58元，曾升1.62%至17.52元；呷哺呷哺跌5.87%報5.29元，曾只微跌0.2%至5.61元；頤海跌0.8%報17.28元，曾升3.9%至18.1元。另周黑鴨(01458)跌2.79%報4.18元，奈雪的茶(02150)升1.98%報5.68元，海倫司(09869)跌4.12%報11.64元，百勝中國(09987)跌1.44%報368.6元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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