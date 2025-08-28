  • 會員
今日焦點股 | 美團次季經調整盈利跌89%至15億元人幣，遠遜預期

28/08/2025

 

今日焦點股 | 美團次季經調整盈利跌89%至15億元人幣，遠遜預期

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=lR_JDA-J2b8

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇

異動股

異動股

02431

佑駕創新

24.400

異動股

03750

寧德時代

424.200

異動股

01258

中國有色礦業

10.360

熱炒概念股
即時重點新聞

29/08/2025 16:11  恒指全日升78點收報25077，全周累跌261點，阿里中資銀行業績前偏軟

29/08/2025 15:43  【銀色債券】政府發行500億銀債，最多可加碼至550億，保證息率3.85厘

29/08/2025 16:09  《本港樓市》中原︰CCL按周升0.15%，展望今年上試139.25點高位

29/08/2025 09:21  【聚焦人幣】人民幣中間價升33點子報7.1030，三連升，再創近10個月高

29/08/2025 10:08  消息指行會通過網約車條例，放寬車齡限制至12年，立會9月首讀，目標明年下半年發牌

29/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２０億元，買騰訊沽小米

29/08/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】理想績遜預期遭多行削目標，高盛唱好攜程、商湯

29/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７９２９，一個月至一年維持３﹒１％

29/08/2025
神州經脈 | 滬綜指本月飆8%，寒武紀保股王地位，國企利潤跌幅擴
