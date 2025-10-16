關稅戰 | 貝森特提出以長時間「關稅休戰」，換取北京延後稀土新規

美國財長貝森特周三（15日）提議，以較長時間的「關稅休戰」，換取北京延後稀土出口控管新規。

貝森特接受CNBC訪問時重申，總統特朗普仍計劃於本月稍後在南韓與中國國家主席習近平會晤，華府無意升級對華貿易衝突，亦不尋求與全球第二大經濟體脫鈎。他不排除先於特朗普出訪前赴亞洲，與中國副總理何立峰會面，為領導人會晤鋪路。​

他說，股市波動不會左右美方談判立場，兩國工作層面正保持高頻溝通以推動會面落實。同時，美方正推動與主要貿易夥伴協調回應中國的稀土舉措。

在產業政策方面，貝森特表示，美國須保持警覺，並研議在若干關鍵行業設下「價格底線」，以抵消中國長期以低價擠出外國競爭者的做。他亦將北京的稀土措施形容為「中國對抗世界」的信號，呼籲盟友採取一致行動。

特朗普：與中國陷入貿易戰

在貝森特發言後數小時，特朗普表示已與中國陷入了貿易戰。他被記者問到倘若全球最大兩個經濟體無法達成協議，是否會陷入持續的貿易戰時，回答說：「嗯，你們現在就身處其中，我們加徵了100%的關稅。我們要是沒有關稅，我們就會被看穿，變成啥都不是。」

撰文：經濟通市場國金組

