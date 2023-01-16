【大行炒D乜】內房返嚟喇！連帶物管也逢春？一表睇晒摩通點評價
16/01/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2023 15:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2023 15:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2023 15:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2023 15:05
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