【ＦＯＣＵＳ】首季ＧＤＰ意外強勢，３月勢緩不改政策定力

【ＦＯＣＵＳ】５﹒３％！中國一季度ＧＤＰ強勢開局，惟大勝預期的驚喜背後不乏隱憂。
繼３月出口表現、信貸脈衝雙雙「拉胯（退步）」後，當月工業、消費亦顯頹勢，房地產更是不
容樂觀。換言之，首季ＧＤＰ意外放閃，幾乎全仰賴首二月的衝勁，其中又以外需及製造業領銜
拉動。
＊外需、製造業拉動前兩月經濟擴張＊
國家統計局周二（１６日）公布，首季ＧＤＰ按年增５﹒３％，大勝市場預期的４﹒６％。
除了部分因去年首季的低基數效應，最大功臣當屬高技術製造業，首季增加值按年增７﹒５％，
較第四季加快２﹒６個百分點。其中，充電樁、３Ｄ列印設備、新能源汽車、太陽能電池、集成
電路產量，分別按年增４１﹒７％ 、４０﹒６％ 、２９﹒２％、２０﹒１％、４０％。
不過，如單看３月，多項指標均現回落：出口轉跌遠遜預期，社融存量增速錄２０１７年有
記錄以來最低，今早最新公布的工業增加值、社會消費品零售、發電量、產煤量等增速亦齊齊放
緩，其中，直接反映內需冷熱的零售數據，增速錄去年７月以來最慢的３﹒１％（預期
：４﹒６％）。
數據顯示，首季居民人均可支配收入按年實際增６﹒２％，但財政部較早時公布的首２個月
個人所得稅收入，錄按年減少１５﹒９％，加上近期內地銀行、券商紛傳降薪潮，顯示「緊日子
」預期將續施壓內需。
＊地產庫存高企，推設備更新谷內需＊
至於房地產，３月商品住宅銷售額按年跌幅擴大至３１﹒２％，整體商品房待售面積直逼
７﹒５億平方米，過去一年間增加了逾億平方米。龐大庫存之下，發展商去貨艱難，繼恒大、碧
桂園、佳兆業、世茂等之後，被呈請清盤新增時代中國，而接連賣產的前首富王健林最新據報已
賣掉北京萬達總部，此外，深圳寫字樓空置率亦刷新３０﹒６％新高。
面對經濟部門供給壓倒需求，外需強過內需，有分析師不諱言，數據細節疲弱，增長現結構
性下滑。Ａ股半日再上演逾５０００股下跌，適度加大宏觀政策實施力度，鞏固經濟穩定向好的
基礎
，除了確保生產端高位運行、推動設備更新谷內需料是焦點之一，國家發改委上周就指，工業農
業設備、汽車家電更新的市場需求規模達逾萬億元。
不過，從國統局「要承受轉型的一些陣痛」，以及央行主管《金融時報》「過於寬鬆的貨幣
政策並不利於提升經濟發展質效」的說法看，高負債、舊動能的代表－－房地產業，仍只能自求
多福，而保交樓將維持高壓。
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