《汽車新勢力》長安與阿里雲共研汽車大模型，或搭載於啟源Ｅ０７

《經濟通通訊社２４日專訊》在阿里雲ＡＩ峰會西安站上，長安汽車（深：０００６２５）

表示，基於阿里雲通義大模型和百煉平台，長安汽車正在結合汽車通用文本語料和業務語料，以

座艙交互為應用核心，研發汽車垂域大模型，為用戶提供更優質的產品體驗。

據介紹，這款創新型交互應用或將在２０２４年搭載於長安即將上市的啟源Ｅ０７上。啟源

系列是長安汽車三大智能電動品牌之一，長安啟源Ｅ０７定位中大型ＳＵＶ的「數智新汽車」，

採用最新的ＳＤＡ平台架構，並可在ＳＵＶ╱皮卡間切換，是長安推出的「全球首款量產可變新

汽車」。啟源Ｅ０７將在明日（２５日）亮相北京車展，據報計劃今年１０月開始批量生產，預

計年內正式上市。

此外，在研發場景，長安汽車已使用通義靈碼幫助研發部門程序員提升開發效率。

長安科技ＡＩ ＬＡＢ副主任謝樂成表示，汽車廠商經常提「服務化」，而大模型上車才是

檢驗車廠「服務化」是否在「裸泳」的一個標準，「每個企業不可能有那麼多大模型研究隊伍，

所以長安要選擇好的大模型去自己的平台上構建獨立的Ａｇｅｎｔ」。謝樂成稱，未來長安和阿

里雲將在雲平台、大模型上進行多場景、全方位的合作，共創汽車行業智能未來。（ｓｌ）

