  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

恒指全日升775點收報24369，人大經濟記者會帶動尾盤強漲

06/03/2025

恒指全日升775點收報24369，人大經濟記者會帶動尾盤強漲

 

　　中概股疊加多重因素爆升，帶動港股今早強勢出擊，恒生指數開報23987即逼近兩萬四，盤中隨即升幅擴大到超過500點，午後全國人大會議經濟主題記者會召開，人行行長潘功勝再度「送溫暖」，擇機降準降息，商務部部長亦表示今年擴消費將推出更多務實管用舉措，加上盤中傳出呵護內房重磅政策，恒指午後愈升愈有，最多升超800點，見24410點創超過三年新高。

 

　　恒生指數全日收報24369，升775點或3.3%，爆升行情帶動主板成交增至超過3771億元。恒生中國企業指數收報8938，升307點或3.6%。恒生科技指數收報6068，升310點或5.4%。

 

　　潘功勝表示，今年將根據國內外經濟金融形勢和金融市場情況，擇機降準降息，目前存款準備金率還有下行空間；一些不合理的容易削減貨幣政策傳導的市場行為要加強規範；保持匯率彈性，同時強化預期引導，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

 

　　AI科網概念今日大爆發，快手(01024)瘋漲15.7%，報60.8元，連升2日累計升幅20.16%，京東集團(09618)績前升8.42%，報179元，阿里(09988)漲8.39%，報140.8元，騰訊(00700)升7.62%，報544元，美團(03690)升5.13%，報180.3元。

 

　　美國總統特朗普對貝萊德牽頭收購長和(00001)旗下巴拿馬港口業務表示歡迎，長和「靚刁」市場反應持續熱烈，繼昨日大升兩成後，今日再升9.45%，報51.55元，兩日累計升幅33.38%。同系長實(01113)升1.99%，報35.95元。

 

　　據《彭博》引述知情人士報道，中國正考慮取消地方政府收購存量商品房的價格上限。報道形容，這正是中國正努力加快推進數百萬套存量商品房去庫存，以助力房地產市場企穩的又一舉措。內房股喜出望外，碧桂園(02007)漲5.15%，報0.51元，中海外(00688)升4.81%，報15.26元，潤地(01109)升4.05%，報27元萬科企業(02202)升4.34%，報6.49元，融創中國(01918)走高3.94%，報2.11元。

 

　　出口股創科實業(00669)兩連跌，今日跌2.22%，報105.5元，領跌藍籌；比亞迪電子(00285)跌1.17%，報50.55元，潤電(00836)跌0.99%，報18.06元。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)。小米收報54.9元，升1.3%。

 

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00370

國華

1.190

異動股

00700

騰訊控股

544.000

異動股

02530

紐曼思

0.860

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00370 國華
  • 1.190
  • 00700 騰訊控股
  • 544.000
  • 02530 紐曼思
  • 0.860
  • 08456 民信國際控股
  • 0.038
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.300
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.800
  • 目標︰$64.00
  • 06693 赤峰黃金
  • --
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 5.430
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 498.600
  • 目標︰$556.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.900
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 140.800
  • 00005 滙豐控股
  • 90.000
  • 00700 騰訊控股
  • 544.000
  • 00001 長和
  • 51.550
  • 00388 香港交易所
  • 365.600
報章貼士
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 110.300
  • 目標︰$118.00
  • 00763 中興通訊
  • 28.150
  • 目標︰$30.00
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.640
  • 目標︰$2.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/03/2025 17:17  《盤後部署》關稅戰緩和兼兩會送溫暖港股續衝高，安踏破位可上車

06/03/2025 17:35  京東集團上季經調整純利升34%勝預期，每股派息0.5美元

06/03/2025 16:34  港鐵全年純利升1.03倍至157.7億元，末期息0.89元

06/03/2025 16:27  【兩會焦點】人行、中證監將推債券市場的科技板，支持科企等發債

06/03/2025 15:47  【兩會焦點】潘功勝：今年將根據國內外經濟金融形勢擇機降準降息

06/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒３億元，買快手沽盈富基金

06/03/2025 08:58  【大行炒Ｄ乜】巴克萊升滙控至超配，滙證升內銀目標惟降農行評級

06/03/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７７３２，隔夜拆息較上日跌５０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 存量房收購傳撤限價，創投引導基金將設，滬指三連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升775點收報24369，人大經濟記者會帶動尾盤強漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

油價跌跌不休疊加人幣反彈，航空股獲券商唱好延續升勢可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

《破‧地獄》原聲黑膠熱賣！許冠文醉心南音，苦練二胡自彈自唱超渡先人歌曲
人氣文章

玩樂 What’s On

WWF元洲仔開放日：環保工作坊、市集，響應3.22地球一小時！
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國人也移民！新世代對未來無希望？冀出走尋回人生意義
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

巴黎香榭麗舍大道親民海鮮餐廳！巨大龍蝦海鮮拼盤、驚喜烤牛扒串，吃盡食材鮮味
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

奧斯卡2025｜奧斯卡頒獎禮首飾的三個特點：項鏈、戒指、襟針
人氣文章

港女講男．妮洛

出軌後感情已生芥蒂？起了懷疑緊張之心，自此一切變得草木皆兵
健康好人生 Health Channel
人氣文章
三酸甘油脂過高別輕忽！水平持續高企或是某些疾病先兆，營養師揭露4大健康風險與飲食對策新文章
人氣文章
家庭能量 新文章
人氣文章
食道癌 ｜ 台灣唱作男歌手江志豐自爆3年前患食道癌：食道全白，關鍵飲食習慣曝光！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 19:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事06/03/2025
神州經脈 | 存量房收購傳撤限價，創投引導基金將設，滬指三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處