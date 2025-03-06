恒指全日升775點收報24369，人大經濟記者會帶動尾盤強漲

中概股疊加多重因素爆升，帶動港股今早強勢出擊，恒生指數開報23987即逼近兩萬四，盤中隨即升幅擴大到超過500點，午後全國人大會議經濟主題記者會召開，人行行長潘功勝再度「送溫暖」，擇機降準降息，商務部部長亦表示今年擴消費將推出更多務實管用舉措，加上盤中傳出呵護內房重磅政策，恒指午後愈升愈有，最多升超800點，見24410點創超過三年新高。

恒生指數全日收報24369，升775點或3.3%，爆升行情帶動主板成交增至超過3771億元。恒生中國企業指數收報8938，升307點或3.6%。恒生科技指數收報6068，升310點或5.4%。

潘功勝表示，今年將根據國內外經濟金融形勢和金融市場情況，擇機降準降息，目前存款準備金率還有下行空間；一些不合理的容易削減貨幣政策傳導的市場行為要加強規範；保持匯率彈性，同時強化預期引導，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

AI科網概念今日大爆發，快手(01024)瘋漲15.7%，報60.8元，連升2日累計升幅20.16%，京東集團(09618)績前升8.42%，報179元，阿里(09988)漲8.39%，報140.8元，騰訊(00700)升7.62%，報544元，美團(03690)升5.13%，報180.3元。

美國總統特朗普對貝萊德牽頭收購長和(00001)旗下巴拿馬港口業務表示歡迎，長和「靚刁」市場反應持續熱烈，繼昨日大升兩成後，今日再升9.45%，報51.55元，兩日累計升幅33.38%。同系長實(01113)升1.99%，報35.95元。

據《彭博》引述知情人士報道，中國正考慮取消地方政府收購存量商品房的價格上限。報道形容，這正是中國正努力加快推進數百萬套存量商品房去庫存，以助力房地產市場企穩的又一舉措。內房股喜出望外，碧桂園(02007)漲5.15%，報0.51元，中海外(00688)升4.81%，報15.26元，潤地(01109)升4.05%，報27元萬科企業(02202)升4.34%，報6.49元，融創中國(01918)走高3.94%，報2.11元。

出口股創科實業(00669)兩連跌，今日跌2.22%，報105.5元，領跌藍籌；比亞迪電子(00285)跌1.17%，報50.55元，潤電(00836)跌0.99%，報18.06元。

恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)。小米收報54.9元，升1.3%。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票