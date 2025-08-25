  • 會員
美股 | 鮑威爾央行年會釋鴿，美股聞訊大漲，道指創歷史新高

25/08/2025

美股 | 鮑威爾央行年會釋鴿，美股聞訊大漲，道指創歷史新高

 

　　聯儲局主席鮑威爾上周五（22日）於傑克遜霍爾央行年會釋放溫和鴿派訊號，美股三大指數周五（22日）全線強勢反彈，道指應聲創下歷史新高。

 

　　道指收市升846.24點，或1.89%，報45631.74點，並於盤中一度觸及45787.84 點，創下歷史新高；標普500指數升96.74點，或1.52%，報6466.91點；納指升396.22點，或1.88%，報21496.53點。

 

　　鮑威爾提到若條件允許，可能有必要調整政策立場。鮑威爾強調，當前失業率相對穩定，這讓當局能夠更謹慎而平衡地推進政策調整。這被視為聯儲局準備放鬆政策的最明確信號之一。

 

　　本周初美股因持續的通脹壓力，與估值過高憂慮而反覆受壓，但鮑威爾的言辭令投資者重新押注利率將於9月開始下調，帶動市場風險偏好大幅回升。

 

　　據CME FedWatch數據顯示，市場現已預計9月減息0.25厘的機率高達91%，而年底前合共減息0.5厘的預期同步升溫。

 

　　鮑威爾講話推升大型科技股同步造好，英偉達(US.NVDA)漲1.7%，Meta(US.META)升2.1%，Alphabet(US.GOOGL)升3.2%，亞馬遜(US.AMZN)升3.1%；特斯拉(US.TSLA)更大升6.2%。

 

　　與此同時，資金亦明顯由科技巨頭分流至中小型及價值股，羅素2000小型股指數急升逾　2.5%，顯示減息預期推動資金輪動。

 

美匯指數顯著下跌


　
　　美匯指數顯著下跌，報約97.71，較昨日跌近1%，持續承壓於98關口以下。美元兌日圓匯率向下，報約146.85，下跌1.03%，匯價波動區間約在146.5至148.7之間。　歐元兌美元匯率顯著回升，高見1.174美元，日內報1.172，較前一交易日上漲約0.99%，反映出歐元近期的穩定走勢及輕微上揚。

 

　　黃金市場表現呈現波動整理格局，現貨黃金及紐約期金均反覆向上。現貨黃金報每盎司約3369美元，較前一交易日升約0.9%，紐約期金則升1%，報每盎司3415美元。

 

　　國際油價在烏克蘭和平進程暫時停滯下輕微回升，紐約期油報每桶約63.81美元，上漲約0.4%，布蘭特原油則升至約67.31美元，升幅約0.3%。

 

撰文：經濟通國金組

