銀債攻略 | 銀債保底息3.85厘完勝定存，專家建議每人認購25至30手

15/09/2025

銀債攻略 | 銀債保底息3.85厘完勝定存，專家建議每人認購25至30手

 

　　政府推出新一批銀色債券，供1966年或之前出生的香港居民認購。銀債年期三年，每手一萬元，保證息率不會少於3.85厘，認購期為9月15日早上9時至9月29日下午2時。本批銀債將在基礎建設債券計劃下發行，目標發行額500億元，政府可酌情將發行額上調至最多550億元。最高配發金額定為每名投資者100萬元，即每人最多只能獲配發100手債券。

 

溫傑：建議市民每人認購25手至30手

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑向《經濟通通訊社》表示，預期是次銀債認購反應與去年相若，因為現時息率降低，而現時市場環境相當好，不少資金轉向購買高息股票，建議市民每人認購25手至30手，確保能獲取足夠分配，但強調要量力而為。

 

　　他續指，是次銀債具吸引力，較同類型債券的利息為高，而且如果購買一般債券並在中途沽出，有可能因價格下跌而蒙受損失，但銀債沒有二手市場，政府會以原價回購，因此既具有流動性，又有高息率。

 

　　他提及，隨著美國的減息預期升溫，而與定期相比，銀債具有較好的流動性，基本上就像社會福利，是值得考慮的理財選擇，如果有閑置資金，可以留意銀債。

 

耀才許繹彬：預計最終認購金額和人數與去年相若

 

　　耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，銀色債券提供3.85厘的保證息率，相較當前銀行12個月港元大額定期存款僅約2厘的利率，對銀髮族來說無疑有一定吸引力。目前即使100萬以上的大額定期存款，息率大都低於今次銀債，加上銀債不論銀碼大小，均可保證享有3.85厘息率。

 

　　他續指，市場普遍預期美國聯儲局將於本月減息，預示美國將進入減息周期，今次銀債必定會吸引合資格人士參與認購。建議客戶按自己能力，認購20至50手銀債，務求獲得最大分配。該行預計最終認購金額和人數與去年相若，將有30至35萬人參與認購。

 

滙豐：3.85厘息率具吸引力

 

　　香港上海滙豐銀行香港資本市場及證券服務部主管黃子卓表示，市場估美國今年9月、12月、明年3月各減息一次，共75基點。滙豐預測，到2027年美國息率或降至3厘左右，故今次3.85厘保底息水平絕對吸引，亦相信認購反應熱烈。

 

　　恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，市場預期美國聯儲局很大機會在9月減息，現時客戶可透過優質債券鎖定較高收益率。新一批三年期的銀色債券提供3.85厘保證息率，對追求穩定收益的長者客戶具有一定吸引力。　

 

渣打香港:預計是次認購反應熱烈

 

　　中銀香港(02388)個人金融產品部總經理周國昌表示，相信今次除了有往批銀債客捧場之外，港府推動銀髮經濟應會帶動新客，借此機會鎖定3年期3.85厘穩定息率是相當吸引。　

　　　
　　 
　　渣打香港財富方案業務主管何文俊表示，市場預期美國聯儲局9月很大機會恢復減息，港元現金收益率或面臨下行壓力，目前可趁減息周期重啟前，透過優質債券鎖定高收益率。新一批銀色債券保底息率達3.85厘，對銀髮族具一定吸引力，預計是次認購反應熱烈。銀債既可為長者提供低風險、具穩定回報的投資選項，同時可助銀行業界開發銀髮市場，促進銀髮經濟的發展。　　　　

 

撰文：經濟通通訊社記者吳仲賢

