《鍾之日記》攜手特斯拉，百度撿到寶

《鍾之日記》４月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香江魚缸今日高開高收，連升第六日，恒指盤中一度升破１８０００關，高見１８０３１點

。收市升幅雖然收窄，仍然收復２５０天線（約１７７０８）。恒指收報１７７４６，升９５點

或升０﹒５％，主板成交逾１６３４億元。

恒指連升６日，累積升超過１５００點。儘管恒指這一波升勢凌厲，但升勢見放緩，不排除

有小幅度下調的機會。其實，今日有部分之前升幅不俗的股份，走勢已經開始疲弱，如騰訊

（００７００）、美團（０３６９０）等今日都開始下調。不過，友邦（０１２９９）受惠首季

新業務價值創季度新高，加上公司增加回購金額，股價今升逾６％，單一股份貢獻恒指５８點升

幅。



＊外資換乘Ａ股，成交節節高＊



外資「換乘」投資中國股市勢頭仍猛，即使最新經濟數據反映中國今年初的強勁增長恐難以

持續，但資金熱情不變，今日陸股通淨流入Ａ股規模達１０８﹒９２億元人民幣，雖然顯著低於

上周五（２６日）創新高的２２４﹒５億元人民幣，但仍然屬２月以來較高水平，兩市成交額

１２１１１億元人民幣，再破萬億，較上日增１１﹒６％，刷新自今年２月２８日以來新高。

地產股受利好帶動爆發，加上保險股績後領漲，滬綜指全日收升０﹒７９％，報

３１１３﹒０４點，重上三千一關，盤中更高見３１１９﹒６９點，創去年９月２８日以來新高

，深成指漲２﹒２２％，創業板指更飆升３﹒５％，全日超過４３００隻股份上漲。

３月內地規模以上工業企業利潤同比下降３﹒５％，是自２０２３年８月以來首次數據由正

轉負，加上同月出口數據意外下滑、通縮壓力重現，外界擔憂中國出口部門增長後勁不繼，為全

年經濟增長達標增添不確定性。明日中國將公布４月官方及財新製造業ＰＭＩ指數，料數據將回

落。

另外留意周三（１日）起是中國五一勞動節假期，Ａ股自當日至周五（３日）休市，下周一

（６日）起照常開市。



＊馬斯克旋風訪華，展現交際手腕＊



特斯拉總裁馬斯克周日突然訪華並獲國務院總理李強接見，中汽協連同國家計算機網絡應急

技術處理協調中心氣候發布了《關於汽車數據處理４項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，

通報顯示特斯拉的兩款車型符合汽車數據安全４項合規要求。另據內媒《澎湃新聞》報道，特斯

拉將使用百度地圖提供的高級輔助駕駛地圖，用於中國版完全自動駕駛（ＦＳＤ）功能。消息人

士指，此前ＦＳＤ入華條件還不具備，而到了今天，「幾個障礙均已掃清」。

百度（０９８８８）受利好刺激，股價升２﹒４％，報１０３﹒３元。

對於中國會否允許特斯拉的ＦＳＤ入華，中國外交部發言人林劍回應稱，中國致力於高質量

發展，堅定奉行合作共贏的開放戰略，持續建設市場化、法治化、國際化的一流營商環境，積極

促進外商投資，高度重視外資企業的相關訴求，切實保護外資企業的合法權益。中國對內外資企

業一視同仁、平等相待，歡迎外資企業繼續深化對華合作，共享中國經濟發展成果，也希望外資

企業遵守中國的法律法規，履行安全承諾。

此前，內地民間盛傳中國限制軍隊人員和重點國企員工使用特斯拉汽車，中國當局亦禁止特

斯拉汽車進入軍隊營區和家屬院，而且特斯拉車主過往曾多次反映被地方公安攔截拒絕上路，例

如在去年成都大運會開幕式前夕及杭州亞運會即將開幕之際，交警禁止特斯拉在部分路段上駕駛

。



＊樓市續鬆綁，內房股反彈＊



內地樓市進一步鬆綁，成都實施約七年半的限購措施全面取消，今日起全市範圍內住房交易

不再審核戶籍、社保等購房條件，不再限制購買套數；同時，全市商品住房項目不再實施公證搖

號選房，由企業自主銷售。

貝殼研究院成都分院資深分析師表示，目前多個二線城市已全面取消限購，限制性政策放開

有利於滿足多樣化居住需求，進一步鞏固樓市修復節奏，增強購房者信心。

根據中指研究院監測，目前除海南省外，核心城市中北京、上海、廣州及深圳四個一線城市

，以及杭州（新房）、天津、西安核心區仍維持限購政策。

國家力促的「以舊換新」燒到房地產市場，深圳日前發起名為「換馨家」活動，官宣１３個

「以舊換新」的房地產項目名單。有廣州市房協相關人士表示，相關部門目前正在對房地產企業

的參與意願進行摸底。

據悉，今年以來房地產「以舊換新」主流方式是開發商或國資平台收購舊房，售房款用於購

買指定新房項目。「以廣州的情況來看，主要的參與主體可能是開發商、中介而非地方國資平台

。」

政策端不斷發力，內房板塊尤其民企內房股出現報復式反彈，世茂集團（００８１３）飆近

６１％，融創中國（０１９１８）大漲２８％，雅居樂（０３３８３）升２１％，旭輝控股

（００８８４）漲逾１８％，新城發展（０１０３０）升１３％，富力地產（０２７７７）升約

９％，龍湖（００９６０）升約７﹒１％。





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