《京城近觀》總理到訪北京車展備受矚目，ＣＥＯ成車圈「頂流」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》闊別四年，因疫情而暫停舉辦的北京車展

終於捲土重來。沒想到的是，四年之後的再見，中國的汽車市場，尤其是新能源車等造車新勢力

，幾乎完全變天，非常貼合本屆車展主題「新時代，新汽車」。

４月２５日，北京車展開幕，不管是車圈內還是車圈外的人，都能感受到今年的北京車展受

關注程度高得有點意外。還沒進場在順義區的國際展覽中心外堵成的「車山車海」、兩天媒體日

的「人山人海」、國務院總理李強和北京巿委書記尹力的親自到訪，都說明了本屆的北京車展的

熱度是異乎尋常的高。

作為今年上半年的新一輪主戰場，小記來到北京車展現場，看車企的「血戰」如何近身肉摶

。本屆北京車展上，一共展出了１１７台全球首發車型，包括跨國公司３０台全球首發車型，

４１台概念車以及２７８個新能源車型。此外，北京車展還舉行了１６３場新聞發布會，創下歷

史新高。



＊雷軍成「行走的流量」，「保時米」碰上了保時捷＊



小米董事長雷軍作為近期車圈的「頂流」，行內譽為一流的營銷高手。毫不意外在車展首日

來到小米展台，宣布了小米ＳＵ７的最新成績。在特斯拉全系降價，友商「截胡」小米訂單的情

況下，小米ＳＵ７截至２４日已售出７５７２３輛，並交付５７８１輛。雷軍的出現，一度成

Ｗ２展廳最引前注目存在。小米只發布了一輛新車，而在小米展台卻一口氣擺著九輛車，是小米

ＳＵ７的首發９個顏色。雷軍其後發微博請大家到現場仔細看看。

在另一個展廳，與小米設計心有靈犀的保時捷也來到了北京車展，展台上只擺放著一輛車，

跟別的車企比，數量有點少，但展台設計卻很有心思，擺飾是龍的圖案，很中國化，保時捷展出

的是新款的Ｔａｙｃａｎ４，一輛專門為中國消費者打造的電動跑車。

小米ＳＵ７自發布以來的一個月，不僅使車企的低價血戰打得越發激烈，連帶國產車企的網

絡營銷競爭也日趨白熱化。董事長親自給購消費者開車門不一定重現，但發微博、開直播，在網

絡上與粉絲增加互動，車企大佬們都在紛紛仿效，為了博取流量，大打董事長親民牌。本屆北京

車展，車企董事長們都來到了現場。除了雷軍。還有搜狐ＣＥＯ張朝陽，寧德時代董事長曾毓群

，理想汽車創始人李想，小鵬汽車創始人何小鵬等一眾大佬均亮相。



＊３６０周鴻禕佔領車頂制高點成為車展最老車模＊



在北京車展首日，最引人注目的從車模變成了董事長，除了雷軍，嚴格來說並非車圈的人，

而是被雷軍說「不會開車，只會坐車」的３６０集團董事長周鴻禕，而且，周鴻禕也不造車。周

鴻禕身穿著標誌性的紅衣，遊走在多個展台，跟李想、李斌、曾毓群等大佬們高談闊論，本就走

到哪都是人群簇擁。把熱度推向高潮的是，周鴻禕當著眾人的面爬上了一輛車的車頂，坐在那裏

直播，一大群媒體圍著他拍照。有網友調侃：以為老周要上演北京車展的車頂「維權」。這也難

怪。上一個備受矚目爬到車頂的，是２０２１年上海車展期間，一位特斯拉車主爬到車頂，大喊

剎車失靈維權，該車主事後被行政拘留５日。

周鴻禕隨後轉戰到中關村論壇時，解釋說自己會爬上車頂，是因為網絡很卡，他又社恐，直

播的時候被網友認為是個數字人，為了澄清不是自己數字人，便發揮懂攀巖的優勢爬了上去。他

又說自己不是「維權」的，國產新能源車哪款都很喜歡，見一個愛一個。周鴻禕是不是社恐看不

出來，這次佔領了車頂制高點，贏得一波潑天流量。今年年初，周鴻禕就呼籲，「如果有可能，

我認為企業家都要去當網紅。」這次可說是以身作則給越來越流量焦慮的中國車企好好示範了一

下。



＊不該缺席的車企卻不見影蹤＊



４年之間，曾經被消費者視為非主流的新能源汽車，成功打敗了燃油車，成為主流受到了消

費者的認可。跟過去不同的是，中國車企在本屆車展成了流量擔當，包括勞斯萊斯，法拉利，瑪

莎拉蒂，這一類全球頂尖豪車品牌不見蹤影，僅有賓利低調參展。而在過去這些豪車品牌幾乎會

包下一整個展廳。作為新能源車的先鋒，特斯拉被認為最不應該缺席本屆車展。

事實上自從三年前上海車展的車頂維權事件之後，特斯拉已經連續多次缺席國內的Ａ級車展

。此前特斯拉相關負責人曾解釋說，缺席車展的是特斯拉不把自己歸類為車企，人工智能、能源

等領域也是特斯拉關注的重心。在展館外，特斯拉仍然銷量高歌猛進，但卻在全球大範圍裁員超

過１﹒４萬人，近期還傳出毀約應屆生ｏｆｆｅｒ。國內車企正大打價格戰，特斯拉卻逆勢漲價

又大幅降價，不久又宣布漲價，產品價格頻繁變動。也許車展已經不是特斯拉眼中的主戰場，在

車展亮相與否對品牌的傳播和銷量表現已經沒有太大的影響。

車輪滾滾轉動，車企的大佬和小弟們難得聚首北京車展訴衷腸、談嚮往。熱鬧的車展還未結

束，汽車以舊換新的補貼細則陸續有來，風起雲湧的中國車市故事仍在繼續，不知道下一屆車展

又會是哪家車企的起點和終點。

