《Ａ股行情》復市首日滬綜指喜漲１﹒２％刷高位，成交續破萬億

《經濟通通訊社６日報道》中央政治局上周召開會議，政策風向為市場帶來利好情緒，五一
假期期間境外中資股票走高，滬深股市全日追落後，地產股早段拉漲盤中升幅收窄，消費、保險
股接力漲，全日上升個股超過４３００隻，帶動滬綜指全日升幅拉大至１﹒１６％，報
３１４０﹒７２點，高見３１４２﹒３８點，刷新七個月新高，深成指升２％，創業板指飆
１﹒９８％。
投資熱情高漲，兩市全日成交１１０２５億元（人民幣．下同），連續第四個交易日成交破
萬億，陸股通全日淨流入超過９３億元。
＊白酒、保險領漲，旅遊股回吐＊
外資持續流入，白酒股飆升，酒鬼酒（深：０００７９９）漲停，舍得酒業
（滬：６００７０２）升７﹒１％，水井坊（滬：６００７７９）升６﹒８％，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）走高５﹒５％，瀘州老窖（深：０００５６８）升４％，貴州茅台
（滬：６００５１９）升３﹒２％，五糧液（深：０００８５８）升３％。
保險股領漲，中國太保（滬：６０１６０１）升４﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）
走高３﹒３％，新華保險（滬：６０１３３６）升３﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）升
２﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒１％。
假期結束旅遊股逆市吐，西藏旅遊（滬：６００７４９）挫７﹒４％，西安旅遊
（深：０００６１０）跌３﹒５％，峨眉山Ａ（深：０００８８８）跌３﹒４％，張家界
（深：０００４３０）跌２﹒３％，雲南旅遊（深：００２０５９）軟２﹒１％，桂林旅遊
（深：０００９７８）跌１﹒８％。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬深３００指數 ３６５７﹒８８ ＋１﹒４８
上證綜合指數 ３１４０﹒７２ ＋１﹒１６ ５１１２﹒５６
上證Ａ股指數 ３２９２﹒４４ ＋１﹒１６
深證成份指數 ９７７９﹒２１ ＋２﹒００ ５９１２﹒０３
深圳創業板指數 １８９５﹒２１ ＋１﹒９８
上證Ｂ股指數 ２５５﹒８８ －０﹒２６ ２﹒２０
深證Ｂ股指數 １１０９﹒５６ ＋０﹒１７ １﹒７５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動