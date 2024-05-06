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AH股新聞

06/05/2024 15:05

《Ａ股行情》復市首日滬綜指喜漲１﹒２％刷高位，成交續破萬億

　　《經濟通通訊社６日報道》中央政治局上周召開會議，政策風向為市場帶來利好情緒，五一
假期期間境外中資股票走高，滬深股市全日追落後，地產股早段拉漲盤中升幅收窄，消費、保險
股接力漲，全日上升個股超過４３００隻，帶動滬綜指全日升幅拉大至１﹒１６％，報
３１４０﹒７２點，高見３１４２﹒３８點，刷新七個月新高，深成指升２％，創業板指飆
１﹒９８％。
　　投資熱情高漲，兩市全日成交１１０２５億元（人民幣．下同），連續第四個交易日成交破
萬億，陸股通全日淨流入超過９３億元。
　
＊白酒、保險領漲，旅遊股回吐＊
　
　　外資持續流入，白酒股飆升，酒鬼酒（深：０００７９９）漲停，舍得酒業
（滬：６００７０２）升７﹒１％，水井坊（滬：６００７７９）升６﹒８％，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）走高５﹒５％，瀘州老窖（深：０００５６８）升４％，貴州茅台
（滬：６００５１９）升３﹒２％，五糧液（深：０００８５８）升３％。
　　保險股領漲，中國太保（滬：６０１６０１）升４﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）
走高３﹒３％，新華保險（滬：６０１３３６）升３﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）升
２﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒１％。
　　假期結束旅遊股逆市吐，西藏旅遊（滬：６００７４９）挫７﹒４％，西安旅遊
（深：０００６１０）跌３﹒５％，峨眉山Ａ（深：０００８８８）跌３﹒４％，張家界
（深：０００４３０）跌２﹒３％，雲南旅遊（深：００２０５９）軟２﹒１％，桂林旅遊
（深：０００９７８）跌１﹒８％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３６５７﹒８８　＋１﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１４０﹒７２　＋１﹒１６　　　　５１１２﹒５６　　
　　上證Ａ股指數　　３２９２﹒４４　＋１﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９７７９﹒２１　＋２﹒００　　　　５９１２﹒０３　　
　　深圳創業板指數　１８９５﹒２１　＋１﹒９８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５５﹒８８　　－０﹒２６　　　　　２﹒２０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１０９﹒５６　＋０﹒１７　　　　　１﹒７５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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