《Ａ股行情》復市首日滬綜指喜漲１﹒２％刷高位，成交續破萬億

《經濟通通訊社６日報道》中央政治局上周召開會議，政策風向為市場帶來利好情緒，五一

假期期間境外中資股票走高，滬深股市全日追落後，地產股早段拉漲盤中升幅收窄，消費、保險

股接力漲，全日上升個股超過４３００隻，帶動滬綜指全日升幅拉大至１﹒１６％，報

３１４０﹒７２點，高見３１４２﹒３８點，刷新七個月新高，深成指升２％，創業板指飆

１﹒９８％。

投資熱情高漲，兩市全日成交１１０２５億元（人民幣．下同），連續第四個交易日成交破

萬億，陸股通全日淨流入超過９３億元。



＊白酒、保險領漲，旅遊股回吐＊



外資持續流入，白酒股飆升，酒鬼酒（深：０００７９９）漲停，舍得酒業

（滬：６００７０２）升７﹒１％，水井坊（滬：６００７７９）升６﹒８％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）走高５﹒５％，瀘州老窖（深：０００５６８）升４％，貴州茅台

（滬：６００５１９）升３﹒２％，五糧液（深：０００８５８）升３％。

保險股領漲，中國太保（滬：６０１６０１）升４﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）

走高３﹒３％，新華保險（滬：６０１３３６）升３﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）升

２﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒１％。

假期結束旅遊股逆市吐，西藏旅遊（滬：６００７４９）挫７﹒４％，西安旅遊

（深：０００６１０）跌３﹒５％，峨眉山Ａ（深：０００８８８）跌３﹒４％，張家界

（深：０００４３０）跌２﹒３％，雲南旅遊（深：００２０５９）軟２﹒１％，桂林旅遊

（深：０００９７８）跌１﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６５７﹒８８ ＋１﹒４８

上證綜合指數 ３１４０﹒７２ ＋１﹒１６ ５１１２﹒５６

上證Ａ股指數 ３２９２﹒４４ ＋１﹒１６

深證成份指數 ９７７９﹒２１ ＋２﹒００ ５９１２﹒０３

深圳創業板指數 １８９５﹒２１ ＋１﹒９８

上證Ｂ股指數 ２５５﹒８８ －０﹒２６ ２﹒２０

深證Ｂ股指數 １１０９﹒５６ ＋０﹒１７ １﹒７５

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