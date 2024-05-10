《鍾之日記》港股發力衝高，Ａ股歡喜見牛

《鍾之日記》５月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國上周首次申領失業救濟人數升至８月以來最高，再次燃點外界對美聯儲放寬貨幣政策的

預期，環球股市造好，今天恒指以裂口高開後穩步上揚，中段升幅超過３００點，午後升勢持續

，升幅擴大至逾４００點，最高升至１８９９３點。從周線圖觀察，恒指已連升三周，並突破

１００周線（現約１８５８７）。恒生指數收報１８９６３，升４２５點或升２﹒３％，主板成

交超過１７１０億元。



＊Ａ股見技術性牛市＊



據《彭博》引述知情人士表示，美國政府準備最快下周二（１４日）公布對華商品「３０１

條款」關稅審查的最終結果，預計將很大程度上維持現有的關稅，但會對電動汽車、電池和光伏

設備等一些關鍵行業向中國企業徵收具有針對性的新關稅。

滬深股市今早窄幅高開，但值得留意的是開盤不久後滬綜指曾經彈上３１６３﹒１４點位置

，刷新去年９月５日以來新高，且較今年２月５日低點（２６３５﹒０９點）反彈超２０％，邁

入技術性牛市。不過在半導體、化纖、汽車等工業類板塊領跌下，早段掉頭向下，午後市況見穩

，滬綜指全日收升０﹒０１％，報３１５４﹒５５點，深成指跌０﹒５８％，創業板指挫

１﹒１５％。

兩市全日成交９１２５億元人民幣，按日增加１﹒３％，陸股通錄得淨流出超過６３億元人

民幣。



＊高息中特估受捧，藍籌難得熱鬧＊



外媒昨日報道，中國政府考慮減免內地個人投資者通過港股通投資香港上市公司，在取得股

息紅利時所需繳納的２０％所得稅，以避免內地香港兩地重複徵稅的情況。消息在今日進一步發

酵，直接受利好的港交所股價急升７﹒６％，收報２８５﹒８元，盤中刷新約半年高。

瑞銀發表研究報告指，相關消息有利市場情緒，預期港交所的日均成交額（ＡＤＴ）將會增

加４％，但料對收入的影響只有低單位數，予目標價２６２元及「中性」評級。

該行表示，預期ＡＤＴ增加是考慮到對高股息率股票有興趣的南向投資者將會買入更多股票

，而在免稅後可以重新歸類為高股息率的股票，將被相關投資者添加到投資組合中，從而產生更

多的成交額，亦認為「證券投資基金」也可能被納入免稅範圍。

消息過後一眾高息中特估集體拉升，內銀、內險及電訊股強勢造好。四大內銀方面，建行

（００９３９）飆６﹒８％，農行（０１２８８）衝高５﹒１％，工行（０１３９８）升

４﹒１％，中行（０３９８８）漲３﹒３％；

內險股方面，新華保險（０１３３６）升６﹒１％，中國平安（０２３１８）漲５﹒８％，

財險（０２３２８）升４﹒５％，國壽（０２６２８）升４﹒９％，人保（０１３３９）走高

３％；

三大電訊商方面，中移動（００９４１）漲４﹒８％，中聯通（００７６２）升３﹒８％，

中電信（００７２８）升３﹒５％。



＊內房股造好，世茂再升六成＊



杭州、西安撤辣對市場的提振效果持續，二線內房股造好，世茂（００８１３）今日抽升六

成，華南城（０１６６８）漲４４％，中國奧園（０３８８３）升２７﹒６％，龍光集團

（０３３８０）升１５﹒２％，雅居樂（０３３８３）升１３﹒５％。

近期房策頻頻鬆綁，仍實施限購的地方除海南省外，僅北京、上海、廣州、深圳四個一線城

市及天津部分區域，內媒紛紛解讀此象徵著已執行１０餘年的「限購令」步入尾聲。官媒亦指限

購鬆綁是大勢所趨，惟限購令不會徹底消失；中國房地產市場需要「因城施策」，重點城市繼續

動態調整，而供應過剩、後發動能不足的城市則可以選擇全面撤辣。易居研究院認為，５月份將

迎來一波全國罕見的放寬潮。

杭州新政公布當日，房產中介已接獲客戶即時前來掛牌放盤，有原先降價求售的客戶上調掛

牌價，二手市場的外地客戶諮詢量亦明顯增加。中信建投證券預計，本次新政出台後，杭州樓市

有望迎來企穩。全國範圍看，一線城市調控政策向主城區優化、二線城市全面取消限購的格局將

加速形成。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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