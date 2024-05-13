太保（０２６０１）首４個月原保險業務收入按年升約１％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，今年首
４個月旗下中國太平洋人壽保險股份及中國太平洋財產保險股份原保險業務總收入
１８１６﹒６７億元（人民幣．下同），按年升０﹒９９％。
當中，中國太平洋人壽保險股份累計原保險業務收入為１０４５﹒２４億元，按年下降
３﹒５％；中國太平洋財產保險股份累計原保險業務收入為７７１﹒４３億元人民幣，按年增長
７﹒８％。（ｂｎ）
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
13/05/2024 17:55
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４個月旗下中國太平洋人壽保險股份及中國太平洋財產保險股份原保險業務總收入
１８１６﹒６７億元（人民幣．下同），按年升０﹒９９％。
當中，中國太平洋人壽保險股份累計原保險業務收入為１０４５﹒２４億元，按年下降
３﹒５％；中國太平洋財產保險股份累計原保險業務收入為７７１﹒４３億元人民幣，按年增長
７﹒８％。（ｂｎ）
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