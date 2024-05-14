交通銀行（０３３２８）：劉珺辭任副董事長、行長等職務

《經濟通通訊社１４日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，因工作
調整，劉珺已向董事會遞交書面報告，辭去該行副董事長、執行董事、行長以及董事會戰略委員
會委員、董事會社會責任（ＥＳＧ）與消費者權益保護委員會主任委員職務，辭任今日起生效。
（ａｃ）
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14/05/2024 17:37
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