交通銀行（０３３２８）：劉珺辭任副董事長、行長等職務

《經濟通通訊社１４日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，因工作

調整，劉珺已向董事會遞交書面報告，辭去該行副董事長、執行董事、行長以及董事會戰略委員

會委員、董事會社會責任（ＥＳＧ）與消費者權益保護委員會主任委員職務，辭任今日起生效。

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