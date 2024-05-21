《中國房產》北京一四合院２﹒０４億成交，刷司法拍賣最高紀錄

《經濟通通訊社２１日專訊》北京四合院司法拍賣最高成交紀錄刷新。位於北京市東城區福

祥胡同１５號的一座四合院，５月１９日以起拍價２﹒０３９０６５億元（人民幣．下同）成交

。此前北京四合院最高法拍成交價為１﹒５６７６億元。該四合院院落內共有３２幢房屋，此次

拍賣其中１－２９幢，總建築面積１０８９﹒４平方米，土地使用期限至２０７７年，即每平方

米成交價為１８﹒７２萬元。



＊四合院有歷史遺留問題，拍賣僅一公司出價＊



今次司法拍賣執行人為新疆烏魯木齊鐵路運輸中級法院，買家為新疆嘉疆化工有限公司，是

唯一報名競拍人，在拍賣結束倒數一個多小時之際才出價並競拍成功。

該四合院產權所有人是中泰眾融資產管理有限公司。中泰公司於２０１６年底通過北京市東

城區人民法院司法拍賣，以８６３９萬元拍下該四合院，後將四合院抵押給銀行，並因債務糾紛

，被債權人申請法院強制執行。

該四合院地段優越，位處北京二環之內，距地安門東大街僅１００米，周邊有故宮博物館、

恭王府博物館、什剎海公園等。不過，該四合院目前仍有一些租戶佔有使用，而租戶是解放後由

政府安置於此，並按北京市直管公房標準向產權人支付租金。如要重建，除了手續十分複雜之外

，還需要自行請走租戶。

２０２２年，中泰公司就曾與其中的租戶發生房屋租賃合同糾紛。因涉及通過國家福利分配

形式獲得承租權的歷史原因，當時法院根據「買賣不破租賃」原則，駁回了中泰公司要求解除合

同，租戶騰房的訴訟請求。（ｓｌ）

