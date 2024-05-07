《Ａ股焦點》多家Ａ股公司集體宣布股東減持，相關股價普遍跌

《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股連連刷新今年新高之際，多家Ａ股公司主要股東趁市場投資
氣氛見頂，果斷宣布減持，該等股份今早普遍下跌。
中曼石油（滬：６０３６１９）公告，公司股東中曼控股、朱逢學、共興投資、共榮投資、
共遠投資擬通過集中競價、大宗交易方式合計減持公司股份不超過１２００萬股，即不超過公司
總股本的３％，上述減持主體存在一致行動人。
貴州燃氣（滬：６００９０３）公告，持股２４﹒７４％的公司股東北京東嘉擬通過集中競
價交易方式和大宗交易方式合計減持公司股份數量不超過３４５０萬股，減持比例不超過公司總
股本的３％。
愛嬰室（滬：６０３２１４）公告，持股１０﹒９１％的公司股東合眾投資擬通過集中競價
、及╱或大宗交易方式減持持有的公司股份不超過４１５﹒６萬股，即不超過公司總股本的３％
。
卓錦股份（滬：６８８７０１）公告，公司股東天津中安擬通過集中競價、大宗交易的方式
，合計減持不超過４０２﹒８萬股公司股份，合計減持比例不超過公司總股本的３％。
嘉和美康（滬：６８８２４６）公告，公司股東賽富璞鑫計劃通過集中競價方式和大宗交易
方式減持其持有的公司股份合計不超過２７７﹒１萬股，即不超過公司總股本的２％。
聯合水務（滬：６０３２９１）公告，持股１５﹒５６％的股東ＵＷ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
Ｌｉｍｉｔｅｄ擬通過集中競價和大宗交易的方式，合計減持公司股份不超過總股本的３％。
表列相關股份表現
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股份（編號） 現價（元人民幣） 變幅（％）
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中曼石油（滬：６０３６１９） ２５﹒０７元 跌２﹒２％
貴州燃氣（滬：６００９０３） ７﹒２６元 跌１﹒９％
愛嬰室（滬：６０３２１４） １３﹒１８元 跌１﹒６％
卓錦股份（滬：６８８７０１） ５﹒３４元 跌０﹒４％
嘉和美康（滬：６８８２４６） ２３﹒７８元 升１﹒２％
聯合水務（滬：６０３２９１） １４﹒２元 跌５﹒８％
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（ｅｙ）
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