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AH股新聞

07/05/2024 10:12

《Ａ股焦點》多家Ａ股公司集體宣布股東減持，相關股價普遍跌

　　《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股連連刷新今年新高之際，多家Ａ股公司主要股東趁市場投資
氣氛見頂，果斷宣布減持，該等股份今早普遍下跌。
　　中曼石油（滬：６０３６１９）公告，公司股東中曼控股、朱逢學、共興投資、共榮投資、
共遠投資擬通過集中競價、大宗交易方式合計減持公司股份不超過１２００萬股，即不超過公司
總股本的３％，上述減持主體存在一致行動人。
　　貴州燃氣（滬：６００９０３）公告，持股２４﹒７４％的公司股東北京東嘉擬通過集中競
價交易方式和大宗交易方式合計減持公司股份數量不超過３４５０萬股，減持比例不超過公司總
股本的３％。
　　愛嬰室（滬：６０３２１４）公告，持股１０﹒９１％的公司股東合眾投資擬通過集中競價
、及╱或大宗交易方式減持持有的公司股份不超過４１５﹒６萬股，即不超過公司總股本的３％

　　卓錦股份（滬：６８８７０１）公告，公司股東天津中安擬通過集中競價、大宗交易的方式
，合計減持不超過４０２﹒８萬股公司股份，合計減持比例不超過公司總股本的３％。
　　嘉和美康（滬：６８８２４６）公告，公司股東賽富璞鑫計劃通過集中競價方式和大宗交易
方式減持其持有的公司股份合計不超過２７７﹒１萬股，即不超過公司總股本的２％。
　　聯合水務（滬：６０３２９１）公告，持股１５﹒５６％的股東ＵＷ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　
Ｌｉｍｉｔｅｄ擬通過集中競價和大宗交易的方式，合計減持公司股份不超過總股本的３％。
　
　　　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　股份（編號）　　　　　現價（元人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中曼石油（滬：６０３６１９）　　２５﹒０７元　　跌２﹒２％
　　貴州燃氣（滬：６００９０３）　　７﹒２６元　　　跌１﹒９％
　　愛嬰室（滬：６０３２１４）　　　１３﹒１８元　　跌１﹒６％
　　卓錦股份（滬：６８８７０１）　　５﹒３４元　　　跌０﹒４％
　　嘉和美康（滬：６８８２４６）　　２３﹒７８元　　升１﹒２％
　　聯合水務（滬：６０３２９１）　　１４﹒２元　　　跌５﹒８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｙ）

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