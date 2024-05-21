《基金觀點》惠理基金：全球地緣政治風險仍是亞洲股市主要阻力

《環富通基金頻道２１日專訊》惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣

（Ｋｅｌｌｙ）分享了她對多元資產的最新看法。她指，隨著美國股市調整，亞洲的資金流由日

本、台灣及印度等貝塔系數較高的市場轉向估值吸引的香港及中國市場。其他地區方面，由於美

國利率長期高企以及美元走強，東南亞市場面臨一定壓力。全球各地的各種地緣政治風險亦繼續

是整個亞洲區的主要阻力，尤其是中東地緣政治緊張局勢加劇。



＊香港中國股市或暫休整，重新關注基本因素及經濟數據＊



由於通脹仍較最初預期的更加持久，市場進一步調整減息預期至少於兩次。儘管聯儲局已向

市場保證不會進一步加息，但由於聯儲局指出近期在降低通脹方面未有太大進展，預計減息將推

遲至今年較後時間。因此，國債收益率已由近期高位回落，但預計收益率將在當前水平附近維持

更長時間。首次減息可能要在大選後才會發生。此外，由於經濟呈疲弱的跡象，美國股市可能頂

多只會橫行整固。

隨著美國市場調整，亞洲的資金流由日本、台灣及印度等貝塔系數較高的市場流向估值較低

的香港及中國。最近支持房地產市場的政策以及政治局會議釋出的促進增長訊號帶動市場上升。

然而，在上升１５％之後，香港及中國市場或會暫時休整，投資者將重新關注基本因素及經濟數

據。

Ａ股獲外資重新流入，並憧憬有更多利好增長的政策及改革推出。公司盈利已觸底，但尚未

向上修正。多間公司亦已增派股息，以提高股本回報率，並恢復投資者信心。目前市場平均派息

率超過４０％。然而，在政治局會議舉行後，市場或會暫時休整，等待更多長倉外國投資者向市

場投入更多資金。

由於美國長期利率上升及美元走強，東南亞國家的融資成本面臨壓力。印尼等國家亦需要加

息以維持貨幣穩定。預計東南亞股市將會進一步調整。此外，市場稍微變得更加分化，尤其是從

事人工智能相關業務的台灣科技公司在整個科技行業的炒作後脫穎而出。



＊新興市場股市受制強美元，貨幣波幅加劇恐影響日本經濟＊



儘管商品價格上升利好新興市場中依賴商品的國家，但強勢的美元限制了新興市場股市的上

行空間。近期中東地緣政治緊張局勢加劇亦構成風險。

日圓匯價跌至３４年低位，日圓兌美元匯率一度突破１６０。日本銀行多次干預市場以支持

貨幣。目前，日圓匯率較收益率差異所顯示的更加疲弱，反映市場偏向認為日圓將繼續走弱。儘

管日圓疲弱將繼續利好出口商及旅遊業，但投資者現在更加關注貨幣波幅加劇對整體經濟的影響

。



＊亞洲投資級別債券將用於套利，高收益債券將暫休整＊



由於美國通脹更加持久，美國國債收益率可能會維持在目前的高水平附近。投資者在延長存

續期方面變得更加謹慎。由於息差已經處於極窄水平，亞洲投資級別債券仍將主要用於套利。

由於市場在過去數月追捧高收益債券，甚至部分中國房地產債券亦有所上升，市場此後將會

暫時休整。許多債券的價格已升至９５美分以上，甚至已超過面值。息差已大幅收窄。考慮到宏

觀環境疲弱，尤其是印尼，投資者可能面臨挑戰。

新興市場債券方面，息差進一步收窄，需求則保持強勁。美國國債收益率上升及美元走強對

市場動力造成一定壓力。



＊金價即將調整，中長線仍是對沖地緣政治風險理想工具＊



由於目前中東緊張局勢加劇，金價再次升穿歷史高位。除了地緣政治憂慮外，投資者亦擔心

去美元化趨勢。然而，由於升勢非常迅速，因此類似於前幾輪升勢，市場即將出現調整。儘管如

此，中長線而言，黃金仍然是對沖地緣政治風險的理想工具。

與傳統的單一資產或平衡投資組合相比，多元資產策略的波動性較低。然而，股票、債券及

商品等風險資產之間的相關性近期顯著上升。在充滿不確定性及低收益率的環境下，收益成為投

資者必不或缺的回報來源。（ｗａ）

