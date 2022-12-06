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比亞迪銷量強勁　惟受制股神沽貨陰霾股價落後　近日走勢改善可吼？

06/12/2022

　　比亞迪(01211)新能源車銷量連續3個月破20萬輛，且積極進軍海外市場，近日就宣布明年初開始在日本銷售純電動車，另新能源車行業數據亦向好，但比亞迪始終難敵股神巴菲特沽貨陰霾，股價始終跑輸其餘新能源車股，惟近兩日雖遭美國商務部指涉規避關稅，但股價仍造好，今日(6日)一度重越200元關，不知可否買入博其追落後呢？

 

(比亞迪網頁截圖)

 

比亞迪上月新能源車銷量增1.53倍　明年初在日銷售純電動車


　　比亞迪公布，11月新能源汽車產量為23.01萬輛，按年長1.51倍；銷量為23.04萬輛，增長1.53倍。今年首11個月，新能源汽車產量累計為164.18萬輛，較去年同期增2.19倍；銷量累計為約162.83萬輛，增長2.19倍。

　　此外，比亞迪進軍日本電動車市場，日本分公司昨(5日)表示，將於明年年初開始在該國銷售首批純電動汽車。其中2023年1月31日起在日本推出電動SUV車型為「ATTO 3」，續航里程為485公里，售價440萬日圓(約合23.05萬元人民幣)。日本分公司又計劃在2023年底前再推出兩款車型，並在2025年底前在日本擁有100多家經銷商。另外，據《證券時報》報道，比亞迪海洋網系列第二款車型「海豹」11月銷量15356輛，按月增36.3%。

 

乘聯會料上月新能源乘用車銷量環比增8%創新高

 

　　乘聯會表示，在國際油價高位徘徊、國內新能源需求平穩向好、新能源領軍車企強勢增量推動下，11月新能源車市場化增長動力較強，尤其是當前各地對於新能源車型的促消費政策，無論在補貼金額還是覆蓋面上均不低於燃油車，推動新能源車持續加速增長。預估11月乘聯會新能源乘用車廠家批發銷量73.2萬輛，環比10月增長約8%，同比去年11月增長約71%，創出歷史新高，比亞迪、特斯拉、上汽通用五菱等領軍廠商保持強勢良好態勢。

 

　　另特斯拉上海超級工廠11月交付量達到100291輛，再次創下月度交付的新紀錄。乘聯會秘書長崔東樹表示，市場對新能源汽車持續看好，這不僅是新能源汽車本身的品牌和質量走強，也是配套設施不斷建設、冬季充電焦慮得到緩解帶來的結果，加上「退補」激發的消費，形成了新能源汽車的消費紅火。儘管11月汽車市場的消費整體承壓，但新能源汽車卻「產銷兩旺」，尤其是頭部企業的產銷量遠超行業平均。

 

比亞迪回應涉避美關稅　指只是初步裁定目前沒影響

　　近日外電引述美國商務部稱，中國太陽能設備製造商包括比亞迪、隆基綠能(滬：601012)等過去多年來一直把內地生產的組件運去東南亞國家組裝，藉此避開美國關稅。美國商務部針對太陽能電池和組件的反規避調查初裁決定，包括比亞迪香港(柬埔寨)在內的四家企業存在規避關稅行為。內媒引述比亞迪投資者關係部門相關人士回應表示，只是一個初步的裁定，現在到目前都沒有影響，要跟進後續的進展，目前通關正常。

溫傑：比亞迪全年銷售料可達標　惟股神沽貨不宜揸中長線


　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，比亞迪11月新能源車銷量數字看似亮麗，但新能源車整個行業在國策鼓勵下銷量升一兩倍很平常，最重要看比亞迪全年銷售目標180萬輛能否達成，而截至11月其銷量達163萬輛，即只餘17萬輛便達標，達標機會很大，另亦看到其銷量每個月都是穩步上升。單看銷售數字比亞迪無疑是新能源車股首選，但最大問題仍是股神巴菲特一定會再沽貨，且還剩1.7億股未沽，故中長線不宜投資，因何處是低位難判斷，也不知股神在哪個位再沽貨，而如想短線炒區間上落就要身手敏捷。

 

　　比亞迪半日升1.17%收報198.3元，連升兩日，累升3.61%，成交15.47億元。其他新能源車股則普遍下挫，蔚來(09866)跌3.9%報103.4元，小鵬(09868)跌8.32%報45.2元，理想(02015)跌3.08%報88.2元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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