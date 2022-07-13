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熊麗萍料恒指20500喘穩　騰訊未獲批遊戲版號影響微

13/07/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　內地新聞出版署7月批出67款遊戲版號數目，是年內第三批。惟騰訊(00700)及網易(09999)兩大遊戲商仍然「榜上無名」，如何解讀？隔晚國際油價急瀉7%，紐約及倫敦期油失守百元關，三桶油前景如何？天齊鋰業(09696)暗盤潛水近9%，每手蝕1460元。持新股者走或留？無貨者又應否部署？

 

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