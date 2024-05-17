恒指季檢 | 比亞迪電子染藍剔除碧服，恒指成分股數目維持82隻

恒生指數公司公布，截至2024年3月31日之恒生指數系列季度檢討結果，恒生指數成分股將有以下的變動，加入比亞迪電子(00285)，剔除碧桂園服務(06098)，以及成分股數目維持82隻。

（比亞迪電子官網截圖）

恒生科技指數成分股沒有變動，成分股數目維持30隻。

恒生中國企業指數成分股將有以下的變動，加入紫金礦業(02899)(滬:601899)，剔除信義光能(00968)，成分股數目維持50隻。

所有變動將於今年6月7日（星期五）收市後實施並於6月11日（星期二）起生效。

成分股權重在今次季檢中有所調整，重磅股滙控(00005)的權重由8.14%跌至8%，騰訊控股(00700)的權重由9.45%跌至8%，而阿里巴巴(09988)的權重由7.71%升至7.84%。

恒生綜合指數加入速騰聚創，成分股數目增至514隻

恒生綜合指數成分股將有以下的變動，加入速騰聚創(02498)，成分股數目由513隻增加至514隻。

撰文：經濟通採訪組

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