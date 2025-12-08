  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

神州經脈 | 政治局會議定調明年宏觀政策更加積極，美元計出口大勝預期

08/12/2025

　　A股市場今天（8日）高開高走，滬綜指收升0.54%，報3924.08點，深成指揚1.39%，創業板指漲2.6%。滬深兩市成交額2.04萬億（人民幣．下同），較上一個交易日放量3109億元，近一個月來再度突破2萬億元。

 

神州經脈 | 政治局會議定調明年宏觀政策更加積極，美元計出口大勝預期

中共中央政治局會議今日召開，指出明年要實施更加積極有為的宏觀政策。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0713，較上個交易日4時30分收盤價小跌7點子，三連跌，創12月1日以來一周新低，全日在7.0670至7.0706之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0764，較上個交易日跌15點子，兩連跌，創12月2日以來近一周新低，和市場預測偏離17點。

 

今日新聞精選

 

1. 備受關注的中國中共中央政治局會議今日召開，分析研究2026年經濟工作。會議指出，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，實施更加積極有為的宏觀政策，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度。分析人士普遍預計，在中美關稅緊張局勢趨於穩定後，2026年中國大概率將經濟增速目標繼續設在5%左右，以確保新的五年規劃平穩開局。

 

2. 海關總署今日公布，以美元計價，中國11月進出口總值5490.3億美元，同比增4.3%。其中，出口總值3303.5億美元，從10月下降1.1%轉為增長5.9%，大勝預期的增長3.8%；進口總值2186.7億美元，增長1.9%，增幅較10月擴大0.9個百分點，但弱於預期的3%；貿易順差1116.8億美元，10月為900.7億美元。

 

3. 國家外匯管理局7日公布，截至11月末，中國外匯儲備規模為33464億美元，較10月末上升30億美元或0.09%，創2015年12月以來近10年新高，且連續四個月保持在3.3萬億美元之上。人行同日公布，11月末中國黃金儲備為7412萬盎司，較上月末增加3萬盎司，為連續第13個月增持黃金。

 

4. 野村證券中國首席經濟學家陸挺預計，明年大多數中國內地房地產指標將持續錄得下跌。不過考慮到基數較低，下滑速度可能會放緩。陸挺解釋，內房下跌螺旋在未來2至3年不會真正出現穩定，預期中央會在「十五五」規劃加強政策力度解決房地產問題。由於當局需要時間制定新措施，而具體時間仍然存在很大不確定性。

 

5. 國家稅務總局公布數據，今年前11個月，辦理離境退稅的境外旅客數量同比增長285%，退稅商品銷售額和退稅額同比增長98.8%。截至11月底，全國離境退稅商店已達到12252家，提供「即買即退」服務的商店超7000家。稅務部門表示，將通過優化退稅流程、擴大即退範圍，進一步便利境外旅客消費，助力「中國遊」熱度提升。

 

6. 國際貨幣基金組織（IMF）宣布，今日正式啟動運營上海區域中心。IMF表示，上海區域中心將為加強IMF與亞太地區的合作方面發揮重要作用。區域中心將作為樞紐，促進研究和知識共享，為新興市場和中等收入國家相關領域的政策制定提供信息，還致力於深化與成員國、區域機構等的對話和交流。魏翰澤（Johannes Wiegand）將擔任上海區域中心首任主任。

 

7. 據《澎湃新聞》報道，從債券持有人處獲悉，萬達商管計劃在2026年1月5日召開境外債的債券持有人會議，討論關於擬將2月份即將到期的一筆4億美元債展期至2028年2月13日，公司計劃分期贖回，展期後票息不變。萬達商管有兩筆總計7億美元的債券分別在明年1月份和2月份到期，其中1月份到期的為3億美元債，票息為11%，2月份到期的4億美元債，票息11%。

 

8. 乘聯分會公布，11月全國乘用車市場零售222.5萬輛，同比下降8.1%，環比下降1.1%。今年以來累計零售2148.3萬輛，同比增長6.1%。11月新能源乘用車市場零售132.1萬輛，同比增長4.2%，環比增長3.0%。1-11月累計零售1147.2萬輛，增長19.6%。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,621.69

最大成交額股票

深302132

中航成飛 #

--

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,739.32
    -215.67 (-0.450%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,846.51
    -23.89 (-0.348%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,545.90
    -32.22 (-0.137%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.397
變動率︰-3.086%
較港股︰-0.74%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.869
變動率︰-3.162%
較港股︰-1.08%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌6.076
變動率︰-3.877%
較港股︰-0.56%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.617
變動率︰-4.395%
較港股︰-0.56%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升130.060
變動率︰+3.502%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.550
變動率︰+1.673%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌136.860
變動率︰-2.089%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌21.050
變動率︰-2.906%
精選美股 More
TSLA 特斯拉
按盤價(USD)︰跌439.580
變動率︰-3.389%
NFLX 奈飛
按盤價(USD)︰跌96.790
變動率︰-3.442%
NKE 耐克
按盤價(USD)︰跌63.540
變動率︰-3.523%
PG 寶潔
按盤價(USD)︰跌138.340
變動率︰-3.562%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/12/2025 19:35 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/12/2025 08:15
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/12/2025 19:35 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01038 長江基建集團
  • 52.550
  • 02539 樂摩科技
  • 84.800
  • 00728 中國電信
  • 5.760
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.145
  • 02202 萬科企業
  • 3.460
股份推介
  • 02382 舜宇光學科技
  • 68.550
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.810
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.580
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 73.550
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 19.150
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.580
  • 00388 香港交易所
  • 404.600
  • 02318 中國平安
  • 61.750
  • 00001 長和
  • 55.100
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 19.150
  • 目標︰--
  • 01050 嘉利國際
  • 2.810
  • 目標︰--
  • 03750 寧德時代
  • 506.500
  • 目標︰$540.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/12/2025 07:52  《國金頭條》聯儲局議息前美股回調，英偉達獲解禁盤後大漲2.7%

08/12/2025 17:43  港交所(388)下月2日起優化場外結算公司履約抵押品安排

08/12/2025 18:03  【政策解讀】分析：政治局會議強調提質增效，財政和貨幣擴張或相對審慎

08/12/2025 16:48  《新股上市》寶濟藥業(02659)孖展認購額料錄得2692.1億，超額2691倍

09/12/2025 08:03  首程控股(697)1.8億美元可轉債96%已轉換，擬明年首季提前贖回未贖回部分

09/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒４億元，買小米沽騰訊

08/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗升中石油目標逾兩成，降領展評級至中性

08/12/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７８１２，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 政治局會議定調明年宏觀政策更加積極，美元計出口大勝預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 ｜ 政治局會議提振力度不足，內銀散水恒指全日跌319點收報25765新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 百度確認擬分拆昆崙芯上市股價飆，政治局會議召開惟內銀挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

九巴寵物巴士團︱12月收益捐助災後動物，新增周四路線＋老友寵物免費乘車日新文章
人氣文章

辦公室日常 Feature

2026馬年生肖運程｜蘇民峰師傅：「屬鼠」會大破財、「屬牛」打工仔會被上司賞識、「屬虎」新文章
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

凱旋門的十大優勢，細數維港豪宅魅力 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

情感的餘韻：分手後的友誼是真實還是幻影？ 新文章
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脫髮煩惱必讀｜研究揭喝1種飲品過量增禿頭風險，醫生教防脫髮4招
人氣文章
名人健康｜曾創作金曲《執迷不悔》，57歲音樂人袁惟仁驚傳深夜入院，7年前跌倒後需長期臥床新文章
人氣文章
名人健康 │陳妍希前夫38歲陳曉，宣傳新劇面容憔悴，暴瘦引健康隱憂
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 08:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 08:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 08:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事08/12/2025
神州經脈 | 政治局會議定調明年宏觀政策更加積極，美元計出口大勝預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區