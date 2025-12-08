神州經脈 | 政治局會議定調明年宏觀政策更加積極，美元計出口大勝預期

A股市場今天（8日）高開高走，滬綜指收升0.54%，報3924.08點，深成指揚1.39%，創業板指漲2.6%。滬深兩市成交額2.04萬億（人民幣．下同），較上一個交易日放量3109億元，近一個月來再度突破2萬億元。

中共中央政治局會議今日召開，指出明年要實施更加積極有為的宏觀政策。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0713，較上個交易日4時30分收盤價小跌7點子，三連跌，創12月1日以來一周新低，全日在7.0670至7.0706之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0764，較上個交易日跌15點子，兩連跌，創12月2日以來近一周新低，和市場預測偏離17點。

今日新聞精選

1. 備受關注的中國中共中央政治局會議今日召開，分析研究2026年經濟工作。會議指出，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，實施更加積極有為的宏觀政策，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度。分析人士普遍預計，在中美關稅緊張局勢趨於穩定後，2026年中國大概率將經濟增速目標繼續設在5%左右，以確保新的五年規劃平穩開局。

2. 海關總署今日公布，以美元計價，中國11月進出口總值5490.3億美元，同比增4.3%。其中，出口總值3303.5億美元，從10月下降1.1%轉為增長5.9%，大勝預期的增長3.8%；進口總值2186.7億美元，增長1.9%，增幅較10月擴大0.9個百分點，但弱於預期的3%；貿易順差1116.8億美元，10月為900.7億美元。

3. 國家外匯管理局7日公布，截至11月末，中國外匯儲備規模為33464億美元，較10月末上升30億美元或0.09%，創2015年12月以來近10年新高，且連續四個月保持在3.3萬億美元之上。人行同日公布，11月末中國黃金儲備為7412萬盎司，較上月末增加3萬盎司，為連續第13個月增持黃金。

4. 野村證券中國首席經濟學家陸挺預計，明年大多數中國內地房地產指標將持續錄得下跌。不過考慮到基數較低，下滑速度可能會放緩。陸挺解釋，內房下跌螺旋在未來2至3年不會真正出現穩定，預期中央會在「十五五」規劃加強政策力度解決房地產問題。由於當局需要時間制定新措施，而具體時間仍然存在很大不確定性。

5. 國家稅務總局公布數據，今年前11個月，辦理離境退稅的境外旅客數量同比增長285%，退稅商品銷售額和退稅額同比增長98.8%。截至11月底，全國離境退稅商店已達到12252家，提供「即買即退」服務的商店超7000家。稅務部門表示，將通過優化退稅流程、擴大即退範圍，進一步便利境外旅客消費，助力「中國遊」熱度提升。

6. 國際貨幣基金組織（IMF）宣布，今日正式啟動運營上海區域中心。IMF表示，上海區域中心將為加強IMF與亞太地區的合作方面發揮重要作用。區域中心將作為樞紐，促進研究和知識共享，為新興市場和中等收入國家相關領域的政策制定提供信息，還致力於深化與成員國、區域機構等的對話和交流。魏翰澤（Johannes Wiegand）將擔任上海區域中心首任主任。

7. 據《澎湃新聞》報道，從債券持有人處獲悉，萬達商管計劃在2026年1月5日召開境外債的債券持有人會議，討論關於擬將2月份即將到期的一筆4億美元債展期至2028年2月13日，公司計劃分期贖回，展期後票息不變。萬達商管有兩筆總計7億美元的債券分別在明年1月份和2月份到期，其中1月份到期的為3億美元債，票息為11%，2月份到期的4億美元債，票息11%。

8. 乘聯分會公布，11月全國乘用車市場零售222.5萬輛，同比下降8.1%，環比下降1.1%。今年以來累計零售2148.3萬輛，同比增長6.1%。11月新能源乘用車市場零售132.1萬輛，同比增長4.2%，環比增長3.0%。1-11月累計零售1147.2萬輛，增長19.6%。

撰文：經濟通中國組

