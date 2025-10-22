  • 會員
黃金 | 避險情緒減退金價急挫逾半成，金礦股及黃金ETF可趁調整吸納？

22/10/2025

　　市場避險情緒降溫，美元轉強，加上投資者高位獲利，令金價大幅回調，現貨金昨日（21日）曾大跌6.3%低見每盎司4082美元，創下12年來最大單日跌幅，在今早（22日）亞洲交易時段仍未止跌，曾跌至4004美元，其後稍為回穩。紐約期金同樣錄得顯著跌幅，跌約5.5%報每盎司4116美元。一眾金礦股及黃金ETF今日曾齊齊急插逾半成。不過，有分析師指金價回調屬健康調整，料明年見4500美元，新加坡銀行則上調金價12個預測至4600美元，金礦股及黃金ETF或可趁調整吸納。

 

（Shutterstock圖片）


投資者高位獲利了結　地緣政局降溫避險情緒退潮


　　金價暴跌首先源於投資者在高位獲利了結的集體行為。今年金價的強勁上漲得益於多重支撐，包括地緣政治不確定性、全球央行持續買入以及對美聯儲降息的強烈預期。這些因素合力推升金價至歷史新高，但也積累了大量的投機頭寸。當市場情緒稍有轉向時，多頭便開始紛紛拋售鎖定利潤。獨立金屬交易員Tai Wong指，周一(20日)金價雖仍有逢低買盤，但過去一周的高位波動性激增，已釋放出謹慎訊號，這進一步鼓勵了短期獲利了結的行為。


　　另外，近期國際貿易局勢出現樂觀跡象，特別是美國總統特朗普對與中國達成貿易協議的積極表態，緩解了市場對貿易戰的擔憂。此外，對俄烏衝突可能結束的預期也降低了黃金的避險吸引力。儘管俄羅斯國防部稱其部隊襲擊了烏克蘭能源設施，並擊落55架烏克蘭無人機，甚至造成烏克蘭切爾尼赫夫地區4人死亡、4人受傷，但特朗普表示仍相信俄烏有達成停火協議的可能性，並計劃在未來兩天內就局勢發布通知。這一系列消息讓投資者對地緣風險的評估趨於溫和，短期內削弱了黃金的吸引力。

 

美國政府停擺有望結束　高市早苗當選首相日圓急跌美元走強

 

（AP圖片）


　　此外，美國聯邦政府停擺已持續三周，導致關鍵經濟數據如9月份消費者物價指數(CPI)報告延遲發布，這增加了市場不確定性，但消息指民主黨領袖Chuck Schumer和Hakeem Jeffries提出在特朗普亞洲行前與其會晤，就醫療補貼談判以結束停擺，給市場注入了一絲樂觀情緒。國家經濟委員會主任Kevin Hassett也表示，停擺有可能在本周結束。這些發展進一步降低了避險需求，推動金價下行。


　　另金價波動往往與美元走勢密切相關，此次暴跌也不例外。美元指數昨日上漲0.34%，連升3天，升至98.93附近，是6日高位，這使持有其他貨幣的投資者購買黃金的成本更高，從而壓制了需求。美元強勢部分源於日本政局變動：強硬保守派高市早苗當選日本首位女首相後，日圓跌至一周低點，在151.9兌一美元水平。投資者押注她的政府可能擴大財政寬鬆，並使日本央行加息路徑變得複雜，這進一步支撐了美元。

 

BMO料金價明年見4500美元　新加坡銀行上調12個預測至4600美元

 

　　據世界黃金協會的數據，實物支持的黃金ETF上周錄得80億美元的大規模資金流入，是自2018年以來最大的每周流入。BMO Capital Markets商品分析師Helen Amos表示，當有這麼多資金迅速進入市場，自然可以預期當投資者快速獲得回報時，部分資金也會離場。Amos表示仍看好黃金，預測明年價格在4500美元左右，但價格不會沿直線上漲，回調是健康的，在上漲過程中出現一些波動是不可避免。而Buffalo Bayou Commodities宏觀交易主管Frank Monkam從技術走勢指，金價在4000至4050美元有強力支撐，並預期價格從超買位置回落後將再次上漲。倉位清理應會為下一輪由ETF和新興市場央行資金流引領的上漲做好準備。

 

　　新加坡銀行高級外匯策略師沈茂雄表示，近期金價急升或反映法定貨幣作為儲蓄工具存在安全隱憂。金價此輪升勢或過急過猛，但十國集團(G10)財政可持續性與央行獨立性疑慮預計將持續至2026年。金價短期內會否見頂回落，目前仍難判斷。該行已將12個月金價預測上調至每盎司4600美元。花旗報告則預測金價未來兩到三周內將維持震盪，但從中長期看，今年60%的漲幅基礎依然穩固，地緣政治不確定性、經濟放緩風險和央行買入需求將繼續支撐黃金。

 

滙研：料金價至明年上半年持續飆升　紫金及山東黃金估值吸引

 

　　值得一提，多隻金礦股近日先後公布業績，其中招金礦業(01818)今年首三季純利21.17億元人民幣，按年升1.4倍。紫金礦業(02899)第三季純利145.7億元人民幣，按年升57.14%；首三季純利378.6億元人民幣，升55.45%。紫金黃金國際(02259)第三季純利3.84億美元，相等於今年首三季純利約42.4%，收入14.2億美元；首三季純利9.05億美元，已比去年全年純利升88%，收入34億美元，已比去年全年收入升13.7%。山東黃金(01787)亦發了盈喜，預期首三季淨利潤38億至41億元人民幣，按年增加83.9%至98.5%。

 

（招金礦業網頁截圖）

 

　　滙豐環球研究發表最新報告指，受更高金價支持，黃金生產商公布今年第三季穩健盈利，但成本通脹超出預期。上漲的特許權使用費與更強黃金價格掛勾，更高的加工及物流成本，令總成本高於預期。特許權使用費率增加(約3%至8%)是最直接驅動因素，而海外擴張轉換費用，以及礦石品位調整亦發揮作用。整體而言，該行業仍面臨成本壓力，但利潤率仍受金價上漲支撐。相信央行將持續多年為黃金重大淨買家，美元走弱預期持續，聯儲局降息周期亦可能支持黃金。鑑於金價在2025年下半年高企、及新進入者提升風險及影響，預期金價今年以至2026年上半年持續飆升，但料高度波動及2026年下半年適度調整。

 

　　該行表示，針對中國黃金行業，成本壓力正在各生產商中浮現，紫金礦業包括紫金黃金國際展現比同業更強的管控能力；招金礦業的庫存積累在價格維持高位時可提升未來盈利，目標價由37.2元微降至37.1元；另分別維持紫金礦業及山東黃金目標價43元及47元，兩者估值更具吸引力。預期紫金礦業(包括紫金黃金國際)將錄得最快產量增長，而山東黃金盈利敏感度最高(每當金價變動1%，每股盈利將增長3%)，其次為招金礦業及紫金黃金國際(增長2%)及紫金礦業(增長1%)。

 

何啟俊：金價短期於4000美元料有支持　赤峰及山東黃金現價可吸

 

何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊認為，雖然金價短期有調整，但過去一段時間對黃金的利好因素似乎還未消失，短期波動不出奇，可能於高位趁機獲利回吐，或市場製造借口令其出現調整，但料貿易戰及地緣政治的不穩定性仍然存在，尤其俄烏會否很快停火目前仍是問號，加上中美貿易談判是否順利推進仍存不確定性，再者聯儲局會繼續減息，而央行配置黃金的趨勢持續，因此金價中長線仍值得看好，只因連續升了很久又沒出現調整，市場趁機套現部分利潤。事實上，昨日金價回至近4000美元已見大量買盤承托，而過去一段時間都不見金價跌穿20天線(現處於約4000美元)，短期該處應會有頗強支持。

 

　　何啟俊續指，金礦股也趁金價調整有些回調，仍可以吸納，當中赤峰黃金(06693)及山東黃金似乎已回至短期支持位，尤其赤峰調整幅度較大，已回至27、28元，若中長線看好金價，現價已可買入，因差不多已由高位回落三成，山東黃金則回至近50天線，也可於現價部署。另SPDR金ETF(02840)也可考慮，但要看投資者風險胃納，因黃金ETF調整幅度較貼近金價，而金礦股波動性相對大。黃金ETF待金價回至近4000美元買入較佳，近期金銀價格波動大，可能一兩日內已有機會見4000美元。

 

　　金礦股今日全線下挫，招金礦業跌2.29%收報29.84元，紫金礦業跌1.67%報31.8元，紫金黃金國際跌1.94%報131.3元，山東黃金跌2.6%報34.52元，赤峰黃金跌2.93%報28.52元，中國黃金國際(02099)跌2.59%報127.8元，靈寶黃金(03330)跌4.75%報17.25元。黃金ETF方面，SPDR金ETF跌3.97%報2953元，價值黃金ETF(03081)跌4.06%報96.8元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


