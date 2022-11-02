【金融峰會】大摩料未來環球利率保持4-5厘 失業率或攀升

摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman出席金融峰會時表示，整體經濟環境極端異常，現今各國央行嘗試將政策回復正常，調整高通脹過程面對困難亦屬合理，對於利率上升並不感到驚訝。未來環球利率或會保持在4至5厘，但通脹仍可能處於4%左右，失業率有機會攀升，認為市場需要接受現實。

（左至右）香港金融管理局總裁余偉文；黑石首席財務官兼高級董事總經理Michael Chae；摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman；瑞銀集團董事長Colm Kelleher；中國銀行行長劉金；高盛董事長兼首席執行官David Solomon



他提到，美國正面對40年未見過的高通脹，一方面需保持經濟增長，以及不使失業率上升太多情況下，去打擊及控制通脹將十分困難，但他相信當地工資通脹將會回落。



他又指，現時環球亦要解決高息環境下的財務安排；地緣政局緊張及疫情引發的供應鏈問題，形容政策回復正常的過程會「痛苦」，但並非預期之外。

高盛CEO：市場不確定 料貨幣極度寬鬆日子不再

高盛董事長兼首席執行官蘇德巍（David Solomon）在本港出席「國際金融領袖投資峰會」時表示，全球貨幣環境由量化寬鬆轉為急速收緊，市場會變得更波動及不確定，相信貨幣極度寬鬆的日子不再出現，環球央行會找方法控制通脹，但有需要密切關注形勢變化，正如最近的英國，若情況向錯誤方向發展，市場流動性或出現問題。



蘇德巍指，全球經歷多年貨幣寬鬆，資產價格急速上升，但資本市場高度依賴信心，近期面對利率上升等不確定性，市場活動減少屬正常，預計市場可能需時2至3個季度，甚至多達6個季度的調節。



在市況異常波動下，瑞銀集團董事長Colm Kelleher表示，高端客戶對另類投資需求明顯增加，因為過去一段時間，該類資產為少數能避過價格大上大落的市場之一，相信需求在日後會有增無減。

瑞銀：市場估值已變得吸引 另類投資需求持續

Colm Kelleher表示，目前客戶正觀望市場變化，財富管理業務持有現金水平創新高。他表示，歐洲資產市場及銀行問題較大，另他亦相信中國故事，現時有待內地對外重啟。而美國則經濟穩定，資本市場吸引。



他續稱，市場估值已變得吸引，如美股健康護理行業，看好未來9個月潛在回報。此外，客戶另類投資的需求明顯增加，並估計將會持續。



摩根大通總裁兼首席運營官Daniel Pinto則表示，加密貨幣將迎來「證券虛擬資產化」等情況，但同時帶來挑戰，由於區塊鏈不再局限於私人範疇操作。貝萊德總裁Rob Kapito表示，旗下客戶過去數年參與虛擬資產活動，集團亦相應研究了解市場上有關應用，相信可帶來可觀收入。

撰文：經濟通採訪組





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