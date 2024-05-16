人民幣 | 金管局傳最快周五公布推數字人民幣，初步可經四行開通錢包

．據《星島日報》報導，香港金管局最快將於本周五(17日)公布在港推出數字人民幣相關詳情，進一步擴大數字人民幣在港的試點範圍

．初步階段，香港市民可透過工商銀行、中國銀行、建設銀行及交通銀行開通數字人民幣錢包，並可經轉數快增值，直接從人民幣戶口扣數，或扣港幣戶口並即時兌換人民幣，同時也可用銀行卡增值

據《星島日報》報導，香港金管局最快將於本周五(17日)公布在港推出數字人民幣相關詳情，進一步擴大數字人民幣在港的試點範圍。

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初步階段，香港市民可透過工商銀行(01398)(滬:601398)、中國銀行(03988)(滬:601988)、建設銀行(00939)(滬:601939)及交通銀行(03328)(滬:601328)開通數字人民幣錢包，並可經轉數快增值，直接從人民幣戶口扣數，或扣港幣戶口並即時兌換人民幣，同時也可用銀行卡增值。



此外，使用銀行卡充值的資金，若未用完，可點擊「錢包」翻轉至錢包背面，點擊「存銀行」將剩餘資金存回銀行卡。若經其他管道充值的資金則無法存回銀行卡。



數字人民幣錢包分為四類，如開立屬第四類的匿名錢包，只需提供一個手機號，而不用提供任何有效身份證件或銀行戶口資料，惟這類錢包支付限額較少，單筆支付上限只有2000元(人民幣．下同)，日累計支付上限5000元，餘額上限則為1萬元。



據報，初步階段工行、中行、建行及交行能向港人提供數字人民幣錢包服務，市民可在App上選擇。至於錢包增值，上述4行均支援轉數快增值，而至今參與轉數快增值的本港銀行至少有10多家，包括中銀香港(02388)、滙豐、恒生(00011)、渣打香港、東亞銀行(00023)及大新銀行(02356)等。除了可用轉數快增值數字人民幣錢包，也可綁定銀行卡進行增值或直接支付，並已支援Visa、Mastercard的銀行卡，但用戶需注意使用銀行卡或涉手續費。

撰文：經濟通採訪組

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