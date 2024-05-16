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入境處觀塘人事登記處搬往將軍澳，6月11日起投入服務

16/05/2024

．入境處位於將軍澳的新總部將於6月11日正式投入服務，市民申領身份證及旅行證件方面都會有新安排。

．身份證方面，位於灣仔入境事務大樓8樓的港島人事登記辦事處，會繼續在原址提供服務

入境處觀塘人事登記處搬往將軍澳，6月11日起投入服務

　　入境處位於將軍澳的新總部將於6月11日正式投入服務，市民申領身份證及旅行證件方面都會有新安排。

 

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　　身份證方面，位於灣仔入境事務大樓8樓的港島人事登記辦事處，會繼續在原址提供服務。至於觀塘人事登記辦事處會在6月11日遷往將軍澳。觀塘辦事處的最後服務日期是6月8日，6月8日或以前、已經申請及未取證的人士，可以由6月11日開始，繼續前往觀塘辦事處毗鄰的臨時辦事處取證。臨時辦事處將營運至明年第3季。入境處會以電話短訊或信件形式，向在4月26日前到觀塘辦事處辦證，但尚未領證的市民通知新的領證安排。


　　旅行證件安排方面，位於灣仔總部4樓的旅行證件及國藉(申請)組，及旅行證件(簽發)組，兩個組別的最後服務日期是6月8日，並會在6月11日起，遷往將軍澳總部。助理首席入境事務主任龔國樑呼籲，如果市民申請後，領證通知書是在灣仔，日期在6月8日或以前，盡快到灣仔總部領證。


　　他指，如果有關市民未能在6月8日前到灣仔領證，要留意如果領證通知書發出日期在3月10日或之前的人士，需要在6月11日起前往將軍澳入境處總部的將軍澳辦事處；而領證通知書日期在3月11日或之後的人士，需要6月11日起前往中環海港政府大樓的港島區簽發旅行證件辦事處。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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